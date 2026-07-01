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Renault Symbioz

Essai

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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2. Le Renault Symbioz GPL est uniquement disponible avec les deux finitions les plus accessibles.

 

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Cette version GPL est uniquement disponible avec les deux finitions d’entrée de gamme du Symbioz à savoir Évolution et Techno. Pas de finition Esprit Alpine. Il faut noter que la gamme du Symbioz a évolué depuis son lancement.

L’entrée de gamme « Évolution » (à partir de 29 990 €) comprend les projecteurs full LED, les rétros électriques dégivrants et rabattables, l’instrumentation numérique 10,3 pouces, la clim auto, le système multimédia avec écran de 10,4 pouces et réplication de smartphone sans fil, la banquette coulissante, la caméra de recul et la carte mains libres et les jantes 17 pouces en tôle.

Le niveau « Techno » (à partir de 31 900 €) dispose des jantes alliage 18 pouces, des vitres arrière surteintées, des rétroviseurs électriques dégivrants, de l’accès et le démarrage sans clé, des 4 vitres électriques, de la climatisation automatique, du chargeur par induction, des modes de conduite, des services connectés, du chargeur par induction, de l’allumage automatique des phares, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’aide au maintien dans la voie et de la surveillance de l’attention du conducteur.

Equipements et options

Version : 1.2 ECO-G 120 TECHNO

Equipements de sécurité

  • Antiblocage des roues ABS

  • Airbag passager déconnectable

  • Alerte de distance de sécurité

  • Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif

  • Feux de stop à LED

  • Airbags latéraux AV

  • Système de surveillance de la pression des pneus

  • Feux AR 3D

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Feux AR avec signature lumineuse Y

  • Système de contrôle de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Système ISOFIX (i-Size) aux places AR (latérales)

Equipements de confort

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Direction assistée

  • Lève-vitres AV électriques à impulsion

  • Vitres latérales et AR surteintées

  • Ceinture centrale AR 3 points

  • Lunette AR chauffante

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

  • Climatisation automatique

  • Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3

  • Siège AV réglable en hauteur

  • Témoin d&#039;oubli de ceinture de sécurité

  • Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10&quot;

  • Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold

  • Rétroviseur intérieur chrome frameless

  • Compartiment de coffre

  • Miroirs de courtoisie rétroéclairés

  • Console centrale AV avec accoudoir et rangement

  • Volant textile enduit grainé

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; diamantées Gravity

  • Sellerie Techno

Autres équipements

  • Boite de vitesse manuelle 6 vitesses

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Pack connected driving, inclus pendant 5 ans

  • Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans

  • Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans

  • Filtre à particules

  • Kit de gonflage

  • Indicateur de changement de vitesse

  • Carte &quot;Mains libres&quot;

  • Poignées de portes ton caisse

  • Condamnation centralisée des portes

  • Répétiteurs latéraux de changement de direction

  • Appuie-têtes AR

  • Antenne Requin

  • Allumage automatique des essuie-glaces

  • Aide au parking AV/AR et latéral

  • Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision

  • Renault Multi-sense

  • Harmonie noire

  • Boitier connect AIVC

  • Cartographie Standard

  • Aide au freinage d&#039;urgence (A.F.U.)

  • Chargeur smartphone à induction

  • Appel d&#039;urgence

  • Prédisposition éthylotest

  • My Safety switch

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Système multimédia openR link 10.4&quot; avecGoogle intégré

  • Ouverture du hayon manuelle

  • Appel d&#039;urgence

  • Caméra de recul

  • Caméra détection de fatigue du conducteur

Options disponibles

  • Hayon motorisé mains libres

     : 

    450 €

  • Système audio premium Harman Kardon

     : 

    1000 €

  • Pneus tout temps

     : 

    350 €

  • Extension jusqu'à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Extension jusqu'à 8 ans du pack connectivité avancée

     : 

    200 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Gris Cassiopée

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Bleu Mercure

     : 

    1000 €

  • Peinture nacrée Blanc Nacré

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Rouge Flamme

     : 

    0 €

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