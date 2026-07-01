Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !
2. Le Renault Symbioz GPL est uniquement disponible avec les deux finitions les plus accessibles.
Cette version GPL est uniquement disponible avec les deux finitions d’entrée de gamme du Symbioz à savoir Évolution et Techno. Pas de finition Esprit Alpine. Il faut noter que la gamme du Symbioz a évolué depuis son lancement.
L’entrée de gamme « Évolution » (à partir de 29 990 €) comprend les projecteurs full LED, les rétros électriques dégivrants et rabattables, l’instrumentation numérique 10,3 pouces, la clim auto, le système multimédia avec écran de 10,4 pouces et réplication de smartphone sans fil, la banquette coulissante, la caméra de recul et la carte mains libres et les jantes 17 pouces en tôle.
Le niveau « Techno » (à partir de 31 900 €) dispose des jantes alliage 18 pouces, des vitres arrière surteintées, des rétroviseurs électriques dégivrants, de l’accès et le démarrage sans clé, des 4 vitres électriques, de la climatisation automatique, du chargeur par induction, des modes de conduite, des services connectés, du chargeur par induction, de l’allumage automatique des phares, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’aide au maintien dans la voie et de la surveillance de l’attention du conducteur.
Equipements et options
Version : 1.2 ECO-G 120 TECHNO
Equipements de sécurité
Antiblocage des roues ABS
Airbag passager déconnectable
Alerte de distance de sécurité
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif
Feux de stop à LED
Airbags latéraux AV
Système de surveillance de la pression des pneus
Feux AR 3D
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Feux AR avec signature lumineuse Y
Système de contrôle de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte
Contrôle de la traction (TCS)
Système ISOFIX (i-Size) aux places AR (latérales)
Equipements de confort
Régulateur de vitesse adaptatif
Direction assistée
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Vitres latérales et AR surteintées
Ceinture centrale AR 3 points
Lunette AR chauffante
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
Climatisation automatique
Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3
Siège AV réglable en hauteur
Témoin d'oubli de ceinture de sécurité
Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10"
Frein de parking électrique avec fonction Auto-Hold
Rétroviseur intérieur chrome frameless
Compartiment de coffre
Miroirs de courtoisie rétroéclairés
Console centrale AV avec accoudoir et rangement
Volant textile enduit grainé
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 18'' diamantées Gravity
Sellerie Techno
Autres équipements
Boite de vitesse manuelle 6 vitesses
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Pack connected driving, inclus pendant 5 ans
Pack contrôle à distance (via l’application My Renault), inclus pendant 5 ans
Mise à jour système (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans
Filtre à particules
Kit de gonflage
Indicateur de changement de vitesse
Carte "Mains libres"
Poignées de portes ton caisse
Condamnation centralisée des portes
Répétiteurs latéraux de changement de direction
Appuie-têtes AR
Antenne Requin
Allumage automatique des essuie-glaces
Aide au parking AV/AR et latéral
Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision
Renault Multi-sense
Harmonie noire
Boitier connect AIVC
Cartographie Standard
Aide au freinage d'urgence (A.F.U.)
Chargeur smartphone à induction
Appel d'urgence
Prédisposition éthylotest
My Safety switch
Système de freinage d'urgence avancé
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système multimédia openR link 10.4" avecGoogle intégré
Ouverture du hayon manuelle
Appel d'urgence
Caméra de recul
Caméra détection de fatigue du conducteur
Options disponibles
-
Hayon motorisé mains libres:
450 €
-
Système audio premium Harman Kardon:
1000 €
-
Pneus tout temps:
350 €
-
Extension jusqu'à 5 ans du pack connectivité avancée:
100 €
-
Extension jusqu'à 8 ans du pack connectivité avancée:
200 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
900 €
-
Peinture métallisée Gris Cassiopée:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
900 €
-
Peinture métallisée Gris Rafale:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu Mercure:
1000 €
-
Peinture nacrée Blanc Nacré:
900 €
-
Peinture métallisée Rouge Flamme:
0 €
Photos (27)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération