Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Cette version GPL est uniquement disponible avec les deux finitions d’entrée de gamme du Symbioz à savoir Évolution et Techno. Pas de finition Esprit Alpine. Il faut noter que la gamme du Symbioz a évolué depuis son lancement.

L’entrée de gamme « Évolution » (à partir de 29 990 €) comprend les projecteurs full LED, les rétros électriques dégivrants et rabattables, l’instrumentation numérique 10,3 pouces, la clim auto, le système multimédia avec écran de 10,4 pouces et réplication de smartphone sans fil, la banquette coulissante, la caméra de recul et la carte mains libres et les jantes 17 pouces en tôle.

Le niveau « Techno » (à partir de 31 900 €) dispose des jantes alliage 18 pouces, des vitres arrière surteintées, des rétroviseurs électriques dégivrants, de l’accès et le démarrage sans clé, des 4 vitres électriques, de la climatisation automatique, du chargeur par induction, des modes de conduite, des services connectés, du chargeur par induction, de l’allumage automatique des phares, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’aide au maintien dans la voie et de la surveillance de l’attention du conducteur.