Cette Clio GPL ne pouvant être associée à la boîte manuelle, il lui est impossible de passer sous la barre des 20 000 €. Un chèque de 21 900 € est à débourser au minimum, avec la finition Evolution.

Elle embarque déjà l’essentiel, et même un peu plus, frein de parking automatique, instrumentation numérique 7'', écran central 10,1’’ avec réplication smartphone, et même régulateur de vitesse adaptatif étant livrés en série. Elle dispose également du système de surveillance de l’attention du conducteur, d’un revêtement de planche de bord en tissu, du siège conducteur réglable en hauteur, d’une climatisation manuelle, des radars de recul et du volant multifonction réglable en hauteur et profondeur.

Le deuxième niveau Techno, que nous avions à l’essai, est facturé 4 000 € supplémentaires. L’effort financier est loin d’être anodin, mais cette finition est complète : système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), clim auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, éclairage d’ambiance à LED, le choix entre différents modes de conduite, accès mains libres, rétroviseurs rabattables automatiquement, jantes alliage 16’’, caméra de recul, pleins phares auto, essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.

Enfin, la déclinaison Esprit Alpine demande encore 2 200 € de plus. Une somme compensée en partie par le style d’abord, avec des jantes 18’', une calandre partiellement bleue, des inserts gris schiste dans les boucliers, et des spots projetant les logos. En sus, elle ajoute siège passager réglable en hauteur, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière.