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Renault Clio 6

Essai

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Autres énergies

Julien Bertaux

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2. Une Renault Clio GPL de base à près de 22 000 €, heureusement bien équipée

 

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

Cette Clio GPL ne pouvant être associée à la boîte manuelle, il lui est impossible de passer sous la barre des 20 000 €. Un chèque de 21 900 € est à débourser au minimum, avec la finition Evolution.

Elle embarque déjà l’essentiel, et même un peu plus, frein de parking automatique, instrumentation numérique 7'', écran central 10,1’’ avec réplication smartphone, et même régulateur de vitesse adaptatif étant livrés en série. Elle dispose également du système de surveillance de l’attention du conducteur, d’un revêtement de planche de bord en tissu, du siège conducteur réglable en hauteur, d’une climatisation manuelle, des radars de recul et du volant multifonction réglable en hauteur et profondeur.

Le deuxième niveau Techno, que nous avions à l’essai, est facturé 4 000 € supplémentaires. L’effort financier est loin d’être anodin, mais cette finition est complète : système multimédia avec Google intégré (Maps, Assistant et Play), clim auto, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome, accoudoir central avant, éclairage d’ambiance à LED, le choix entre différents modes de conduite, accès mains libres, rétroviseurs rabattables automatiquement, jantes alliage 16’’, caméra de recul, pleins phares auto, essuie-glaces automatiques, ainsi que 6 haut-parleurs.

Enfin, la déclinaison Esprit Alpine demande encore 2 200 € de plus. Une somme compensée en partie par le style d’abord, avec des jantes 18’', une calandre partiellement bleue, des inserts gris schiste dans les boucliers, et des spots projetant les logos. En sus, elle ajoute siège passager réglable en hauteur, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière.

 

Equipements et options

Version : VI 1.2 ECO-G 120 TECHNO EDC

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags latéraux bassin / thorax conducteur et passager AV

  • Assistance au démarrage en côte

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • Alerte de vigilance conducteur avec détection de fatigue

  • Carte accès et démarrage mains-libres

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Frein de parking assisté automatique avec Auto hold

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Volant textile enduit grainé

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables automatiquement

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture de sécurité

  • Climatisation automatique régulée

  • Tableau de bord avec écran d&#039;instrumentation 10&#039;&#039;

  • Lunette AR chauffante

  • Siège passager AV + 2 sièges AR avec technologie isofix®

  • Rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique

  • Allumage automatique des phares avec commutation automatique des feux de route/ croisement

  • OpenR link 10,1&#039;&#039; : navigation, Google intégré, audio Arkamys Auditorium, 6 haut-parleurs

  • Lève-vitres électriques

  • Sièges AV réglables en profondeur et inclinaison

  • Régulateur de vitesse adaptatif

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage diamantées noir 16&#039;&#039; dynamo

  • Sellerie textile 100% recyclé jacquard satin embossé noir, textile enduit, surpiqures rouges

Autres équipements

  • Appel d&#039;urgence

  • 3 appuis-tête AR réglable en hauteur

  • Antenne Requin

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Aide au parking AR

  • Réplication smartphone sans fil

  • Avertisseur de distance de sécurité

  • Détection intelligente des limitations de vitesse et prévention survitesse

  • My Safety switch

  • Répétiteurs de clignotants latéraux

  • Multi-sense : choix du mode de conduite

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Eclairage d&#039;ambiance 3 zones

  • Caméra de recul (digitale)

  • Détections avec correction de trajectoire d’urgence

  • Freinage automatique d’urgence (AEBS)

  • Kit anti-crevaison

  • Harmonie noire

  • Projecteurs full LED

  • ESC: Contrôle électronique de trajectoire

  • Boîte de vitesse automatique 6 rapports

  • Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

  • Pack connectivité avancée

  • Pack connectivité standard, via l&#039;app My Renault

Options disponibles

  • Pneus tout temps

     : 

    250 €

  • Jantes alliage diamantées noir 18'' rythmic

     : 

    600 €

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Extension jusqu’à 8 ans du pack connectivité avancée

     : 

    200 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Rafale

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rouge Absolu

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Vert Absolu

     : 

    0 €

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