Il s’agit de LA nouveauté de l’année. Elle est française, arbore une ligne craquante qui rappelle celle qui a marqué les esprits il y a plus de trente ans, carbure aux watts et s’affiche à un prix serré : la nouvelle Renault Twingo.

Elle a pour rôle de contribuer à démocratiser la voiture électrique. Affichée à partir de 19 490 €, la somme reste dans l’absolu élevée, d’autant plus pour une voiture destinée à une utilisation urbaine dont l’autonomie homologuée se limite à 263 km. À relativiser néanmoins, puisqu’une Citroën ë-C3 ou une Dacia Spring ne peuvent s’aligner.

Afin de promouvoir la mobilité électrique, le gouvernement permet de voir sa facture s’alléger. La nouvelle petite grenouille peut bénéficier de la prime Coup de pouce. Dans le cas d’une catégorie « ménage en situation de précarité énergétique », l’aide atteint 5 740 €.

La Twingo s’affiche alors à 13 750 €, soit un peu plus de 54 000 francs une fois le montant passé dans le convertisseur de l’Insee qui prend en compte l’inflation. La nouvelle vaut quasiment le même prix que son aïeul de l’époque ! Seulement, il faut garder à l’esprit que cette aide dépend du revenu fiscal de référence. À titre d’exemple, deux personnes composant le foyer ne doivent pas dépasser un total de 35 270 €, un montant qui ne laisse que peu de marge pour s’offrir une auto d’une telle somme. La première Twingo réussissait la même chose, sans la perfusion de l’État.

Une Twingo au rabais ?

À ce prix, la nouvelle Twingo est-elle au rabais ? Loin de là, puisqu’elle s’équipe de l’instrumentation numérique de sept pouces, du système multimédia avec écran de 10 pouces et réplication du smartphone, du régulateur de vitesse, du frein de parking automatique, des sièges arrière coulissants, du siège conducteur réglable en hauteur, de l’aide au parking arrière ou encore de la climatisation manuelle.

Point négatif, il faut mettre la main au portefeuille pour profiter de la recharge de 50 kW en courant continu et de 11 kW en courant alternatif, via un pack Advanced Charge facturé 500 €.