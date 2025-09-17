Renault 4 Société, pour aller plus loin que le Kangoo électrique mais avec moins de volume

Initialement, la nouvelle Renault 4 E-Tech Electric devait disposer d’une vraie variante utilitaire façon fourgonnette, exactement comme l’ancêtre thermique auquel son nom fait référence.

Ce projet a été abandonné en cours de route et la nouvelle R4 électrique se contentera donc de sa carrosserie à cinq portes, elle qui se positionne sur le terrain des petits SUV urbains face aux Ford Puma Gen-E, Peugeot E-2008, Jeep Avenger et autres BYD Atto2.

Et maintenant, la R4 Société

Renault ajoute tout de même une variante à la vocation « utilitaire » dans la gamme de ce petit crossover électrique, la R4 Société qui enlève la banquette arrière au bénéfice du volume de chargement. Elle se divise même en deux versions, la Société « Réversible » permettant de repasser dans une classique configuration à cinq places via une homologation M1 et la Société « Van » classée dans la catégorie N1 ne permettant pas de remettre ensuite la banquette en place.

Dans les deux cas, la R4 Société remplace les sièges arrière par un « bac thermoformé doté d'un système d'arrêt de charge et de crochets d'arrimage », permettant de faire passer le volume de chargement à 940 dm3 en norme VDA et à 1 045 litres d’eau. La voiture bénéficie alors d’une profondeur de chargement de 1,2 mètre et peut embarquer jusqu’à 345 kg de charge utile.

« Une grille proposée en série sur la version Société Van et en option sur la version Société Réversible sépare la partie avant de l'habitacle de la zone de chargement. L'équipement inclut, en série, un cache-bagages et un tapis anti-dérapant », est-il précisé dans le communiqué officiel.

Uniquement avec les grosses batteries

Cette Renault 4 E-Tech Société sera uniquement disponible avec la grosse batterie à 52 kWh et fait l’impasse sur les petits accumulateurs de 40 kWh proposés sur le modèle de base à cinq places. Elle développe 150 chevaux et revendique une autonomie maximale WLTP de 409 kilomètres, le tout pour un prix de base fixé à 29 300€ hors taxes.

« Pour les clients professionnels, le montant de la prime CEE peut atteindre jusqu'à 4 770 € pour la version Réversible et 5 060 € pour la version Société Van, selon le profil des clients concernés », ajoute le communiqué officiel.

Moins cher que le Kangoo E-Tech

Cette R4 Société représente ainsi l’entrée de gamme des utilitaires électriques chez Renault, au-dessous du Kangoo E-Tech démarrant actuellement à 33 500€ hors taxes. Ce dernier revendique au minimum 537 kg de charge utile et 3,3 m3 de volume de chargement, mais il ne peut pas dépasser les 290 kilomètres d’autonomie maximale WLTP à cause de ses batteries de 45 kWh et de son aérodynamisme moins favorable à l’efficience.