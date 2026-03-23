La Renault Twingo E-Tech (82 ch, à partir de 19490 €*) est évaluée dans la catégorie des minicitadines électriques, qui comprend notamment :

Citroën ë-C3 (113 ch, à partir de 19 990 €*)

Hyundai Inster (95 ch, à partir de 25350 €*)

Dacia Spring (70 ch, à partir de 16 900 €*)

*Tarifs hors primes gouvernementales.