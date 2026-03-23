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Renault Twingo 4

Essai

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

51  

5. Les notes de la Renault Twingo 4

 

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

La Renault Twingo E-Tech (82 ch, à partir de 19490 €*) est évaluée dans la catégorie des minicitadines électriques, qui comprend notamment :

Citroën ë-C3 (113 ch, à partir de 19 990 €*)

Hyundai Inster (95 ch, à partir de 25350 €*)

Dacia Spring (70 ch, à partir de 16 900 €*)

*Tarifs hors primes gouvernementales.

Renault Twingo 4 E-Tech 82 ch Techno
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 13,8 /20
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