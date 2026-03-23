3. L’équipement de la Twingo électrique : sans fausse note… sauf pour le chargeur !
La Twingo se contente de deux niveaux de finition pour l’instant :
En entrée de gamme Évolution, elle offre déjà instrumentation numérique 7’’, système multimédia de 10’’ avec réplication smartphone, régulateur de vitesse, freinage auto d’urgence, assistant au maintien dans la voie, surveillance du conducteur, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement, siège conducteur réglable en hauteur, climatisation manuelle, aide au parking arrière, et câble de recharge mode 3.
Réclamant 1 600 € de plus, le haut de gamme Techno ajoute système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play), régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, climatisation automatique, conduite « One Pedal », vitres arrière latérales surteintées, rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, dossier de siège passager avant rabattable, carte mains libres, caméra de recul numérique, commutation automatique des feux de route et de croisement, essuie-glaces automatiques, 6 haut-parleurs.
Hélas, le chargeur DC (50 kW) est systématiquement en option, compris dans un pack « Advanced Charge » à 500 € comprenant également le chargeur triphasé 11 kW réduisant le temps de charge en courant alternatif AC de 4 h 05 à 2 h 35.
Du côté des options, on note l'apparition d'un pack "parking & safety" à 600 € comprenant notamment les manoeuvres de stationnement semi-automatiques, l’alerte de sortie sécurisée pour tous les passagers, et l’avertisseur en marche arrière avec freinage automatique.
Le point techno : la batterie LFP, une première pour Renault
La batterie 27,5 kWh d’origine CATL utilise une chimie LFP (lithium-fer-phosphate). La densité énergétique est inférieure à celle des piles NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui alimentent notamment la R5, mais le rapport coût/autonomie convient davantage aux citadines, surtout que la technologie « cell-to-pack » qui consiste à placer les cellules directement dans le pack de batterie plutôt que dans des modules que l’on aligne) aurait permis d’en réduire le coût de 20 %.
Cette batterie est équipée d’une plaque de protection de soubassement démontable et d’un bloc électronique séparé pour faciliter la réparabilité, mais également d’une nappe chauffante censée améliorer l’autonomie par temps froid et le temps de charge DC (à vérifier dès que possible). Enfin, comme sur toutes les Renault électriques, un système breveté est chargé de noyer (rapidement ?) les cellules en cas d’incendie.
Equipements et options
Version : IV 80 AUTONOMIE URBAINE TECHNO
Equipements de sécurité
Commutation automatique des feux de route/croisement
Système de détection de la pression des pneumatiques
Airbags frontaux (conducteur et passager)
Système anti blocage des roues (ABS)
Feux de jour à LED
Assistance au démarrage en côte
Airbags AV latéraux et rideaux
Son d'alerte piétons
Contrôle de la traction (TCS)
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Projecteurs et feux full LED
Carte mains-libres (accès et démarrage)
Sièges AR avec système ISOFIX
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité
Equipements de confort
Direction assistée
Frein de parking électrique
Lève-vitres AV électriques à impulsion
Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Vitres et lunette AR surteintées
Climatisation automatique régulée
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel
Lunette AR chauffante
Volant textile enduit grainé (TEP)
OpenR link 10,1'' : navigation, Google intégré, audio Arkamys® Auditorium, 6 haut-parleurs
Sièges AR indépendants coulissants rabattables 50/50
Volant multifonction réglable en hauteur et profondeur
Sièges AR avec système ISOFIX
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur et siège passager AV avec dossier rabattable
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
4 modes de freinage régénératif (dont fonction one pedal) réglables par palettes au volant
Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit gris clair chiné et embossé avec alphabet Twingo
Sellerie textile chiné dégradé du gris au noir, surpiqûres rouges et jonc graphique noir et blanc
Jantes acier avec enjoliveur 16" diabolo
Autres équipements
Tableau de bord numérique 7"
Appel d'urgence
Aide au freinage d'urgence
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 monophasé, 5m)
Aide au parking AR
Réplication smartphone sans fil
Fermeture des portes centralisée
1 feu de recul
Boîte de vitesse automatisée à variation continue
Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans
Antenne requin
Reno, l'avatar officiel Renault
Kit de réparation pour pneumatiques
Caméra de recul (digitale)
Freinage automatique d’urgence (AEBS)
Pack advanced connectivity
Pack standard connectivity, via l'app My Renault
ESC: Contrôle électronique de trajectoire
Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans
2 prises USB-C et 1 prise 12V
Assistant maintien dans la voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence
Gestion automatique des essuie-glaces
Bouton mode éco
Bouton my safety switch (désactivation des aides à la conduite)
Avertisseur de distance de sécurité (AV)
Système de surveillance avancée du conducteur
Chargeur AC 6.6kW
Options disponibles
-
Roues 18":
0 €
-
Sièges AV chauffants:
300 €
-
Jantes alliage diamantées noir 18'' reverso:
600 €
-
Pneus tout temps 16'':
250 €
-
Câble de recharge domestique (mode 2, 6.5m):
400 €
-
Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée:
100 €
-
Peinture opaque Jaune Mango:
0 €
-
Peinture métallisée Noir Etoile:
600 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
600 €
-
Peinture métallisée Rouge Absolu:
600 €
-
Peinture métallisée Vert Absolu:
600 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
200 €
Photos (26)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération