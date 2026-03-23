La Twingo se contente de deux niveaux de finition pour l’instant :

En entrée de gamme Évolution, elle offre déjà instrumentation numérique 7’’, système multimédia de 10’’ avec réplication smartphone, régulateur de vitesse, freinage auto d’urgence, assistant au maintien dans la voie, surveillance du conducteur, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement, siège conducteur réglable en hauteur, climatisation manuelle, aide au parking arrière, et câble de recharge mode 3.

Réclamant 1 600 € de plus, le haut de gamme Techno ajoute système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play), régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, climatisation automatique, conduite « One Pedal », vitres arrière latérales surteintées, rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, dossier de siège passager avant rabattable, carte mains libres, caméra de recul numérique, commutation automatique des feux de route et de croisement, essuie-glaces automatiques, 6 haut-parleurs.

Hélas, le chargeur DC (50 kW) est systématiquement en option, compris dans un pack « Advanced Charge » à 500 € comprenant également le chargeur triphasé 11 kW réduisant le temps de charge en courant alternatif AC de 4 h 05 à 2 h 35.

Du côté des options, on note l'apparition d'un pack "parking & safety" à 600 € comprenant notamment les manoeuvres de stationnement semi-automatiques, l’alerte de sortie sécurisée pour tous les passagers, et l’avertisseur en marche arrière avec freinage automatique.

Le point techno : la batterie LFP, une première pour Renault La batterie 27,5 kWh d’origine CATL utilise une chimie LFP (lithium-fer-phosphate). La densité énergétique est inférieure à celle des piles NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui alimentent notamment la R5, mais le rapport coût/autonomie convient davantage aux citadines, surtout que la technologie « cell-to-pack » qui consiste à placer les cellules directement dans le pack de batterie plutôt que dans des modules que l’on aligne) aurait permis d’en réduire le coût de 20 %. Cette batterie est équipée d’une plaque de protection de soubassement démontable et d’un bloc électronique séparé pour faciliter la réparabilité, mais également d’une nappe chauffante censée améliorer l’autonomie par temps froid et le temps de charge DC (à vérifier dès que possible). Enfin, comme sur toutes les Renault électriques, un système breveté est chargé de noyer (rapidement ?) les cellules en cas d’incendie.