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Renault Twingo 4

Essai

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

52  

3. L’équipement de la Twingo électrique : sans fausse note… sauf pour le chargeur !

 

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

La Twingo se contente de deux niveaux de finition pour l’instant :

En entrée de gamme Évolution, elle offre déjà instrumentation numérique 7’’, système multimédia de 10’’ avec réplication smartphone, régulateur de vitesse, freinage auto d’urgence, assistant au maintien dans la voie, surveillance du conducteur, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement, siège conducteur réglable en hauteur, climatisation manuelle, aide au parking arrière, et câble de recharge mode 3.

Réclamant 1 600 € de plus, le haut de gamme Techno ajoute système multimédia OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play), régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, climatisation automatique, conduite « One Pedal », vitres arrière latérales surteintées, rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, dossier de siège passager avant rabattable, carte mains libres, caméra de recul numérique, commutation automatique des feux de route et de croisement, essuie-glaces automatiques, 6 haut-parleurs.

Hélas, le chargeur DC (50 kW) est systématiquement en option, compris dans un pack « Advanced Charge » à 500 € comprenant également le chargeur triphasé 11 kW réduisant le temps de charge en courant alternatif AC de 4 h 05 à 2 h 35.

Du côté des options, on note l'apparition d'un pack "parking & safety" à 600 € comprenant notamment les manoeuvres de stationnement semi-automatiques, l’alerte de sortie sécurisée pour tous les passagers, et l’avertisseur en marche arrière avec freinage automatique.

Le point techno : la batterie LFP, une première pour Renault

La batterie 27,5 kWh d’origine CATL utilise une chimie LFP (lithium-fer-phosphate). La densité énergétique est inférieure à celle des piles NMC (nickel-manganèse-cobalt) qui alimentent notamment la R5, mais le rapport coût/autonomie convient davantage aux citadines, surtout que la technologie « cell-to-pack » qui consiste à placer les cellules directement dans le pack de batterie plutôt que dans des modules que l’on aligne) aurait permis d’en réduire le coût de 20 %.

Cette batterie est équipée d’une plaque de protection de soubassement démontable et d’un bloc électronique séparé pour faciliter la réparabilité, mais également d’une nappe chauffante censée améliorer l’autonomie par temps froid et le temps de charge DC (à vérifier dès que possible). Enfin, comme sur toutes les Renault électriques, un système breveté est chargé de noyer (rapidement ?) les cellules en cas d’incendie.

 

Equipements et options

Version : IV 80 AUTONOMIE URBAINE TECHNO

Equipements de sécurité

  • Commutation automatique des feux de route/croisement

  • Système de détection de la pression des pneumatiques

  • Airbags frontaux (conducteur et passager)

  • Système anti blocage des roues (ABS)

  • Feux de jour à LED

  • Assistance au démarrage en côte

  • Airbags AV latéraux et rideaux

  • Son d&#039;alerte piétons

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Projecteurs et feux full LED

  • Carte mains-libres (accès et démarrage)

  • Sièges AR avec système ISOFIX

  • Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Frein de parking électrique

  • Lève-vitres AV électriques à impulsion

  • Rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Climatisation automatique régulée

  • Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, dégivrants et rabattables électriquement

  • Rétroviseur intérieur avec mode jour/nuit manuel

  • Lunette AR chauffante

  • Volant textile enduit grainé (TEP)

  • OpenR link 10,1&#039;&#039; : navigation, Google intégré, audio Arkamys® Auditorium, 6 haut-parleurs

  • Sièges AR indépendants coulissants rabattables 50/50

  • Volant multifonction réglable en hauteur et profondeur

  • Sièges AR avec système ISOFIX

  • Siège conducteur réglable manuellement en hauteur et siège passager AV avec dossier rabattable

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go

  • 4 modes de freinage régénératif (dont fonction one pedal) réglables par palettes au volant

  • Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité

  • Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit gris clair chiné et embossé avec alphabet Twingo

  • Sellerie textile chiné dégradé du gris au noir, surpiqûres rouges et jonc graphique noir et blanc

  • Jantes acier avec enjoliveur 16&quot; diabolo

Autres équipements

  • Tableau de bord numérique 7&quot;

  • Appel d&#039;urgence

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 monophasé, 5m)

  • Aide au parking AR

  • Réplication smartphone sans fil

  • Fermeture des portes centralisée

  • 1 feu de recul

  • Boîte de vitesse automatisée à variation continue

  • Maintenance connectée, incluse pendant 8 ans

  • Antenne requin

  • Reno, l&#039;avatar officiel Renault

  • Kit de réparation pour pneumatiques

  • Caméra de recul (digitale)

  • Freinage automatique d’urgence (AEBS)

  • Pack advanced connectivity

  • Pack standard connectivity, via l&#039;app My Renault

  • ESC: Contrôle électronique de trajectoire

  • Mise a jour système à distance (via firmware over the air FOTA), inclus pour 5 ans

  • 2 prises USB-C et 1 prise 12V

  • Assistant maintien dans la voie et détection AV avec correction trajectoire d’urgence

  • Gestion automatique des essuie-glaces

  • Bouton mode éco

  • Bouton my safety switch (désactivation des aides à la conduite)

  • Avertisseur de distance de sécurité (AV)

  • Système de surveillance avancée du conducteur

  • Chargeur AC 6.6kW

Options disponibles

  • Roues 18"

     : 

    0 €

  • Sièges AV chauffants

     : 

    300 €

  • Jantes alliage diamantées noir 18'' reverso

     : 

    600 €

  • Pneus tout temps 16''

     : 

    250 €

  • Câble de recharge domestique (mode 2, 6.5m)

     : 

    400 €

  • Extension jusqu’à 5 ans du pack connectivité avancée

     : 

    100 €

  • Peinture opaque Jaune Mango

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Noir Etoile

     : 

    600 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    600 €

  • Peinture métallisée Rouge Absolu

     : 

    600 €

  • Peinture métallisée Vert Absolu

     : 

    600 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    200 €

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