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Renault Twingo 4

Essai

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

53  

4. La concurrence, le bilan global, tous les tarifs 

 

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Les concurrentes : plus néo que rétro...

Forcément, la nouvelle concurrence avant tout des minicitadines électriques, plutôt à cinq portes. Sa compatriote Citroën ë-C3 tout d'abord, 500 € plus chère mais encore moins autonome malgré une plus grosse batterie, la Dacia Spring 2, également plus coûteuse faute de gros bonus, ou encore la Hyundai Inster, au look original, disposant de 5 places et aussi d'une batterie autorisant de plus longs parcours, mais dont les tarifs tutoient ceux de la R5

A retenir : coup de coeur assuré... sous condition !

Pour sûr, l'énergie électrique (avec l'inévitable contrainte de la recharge individuelle qu'elle implique) et l'autonomie faible dans l'absolu seront rédhibitoires pour ceux qui font tout avec leur citadine. Mais pour ceux qui ne comptent pas voyager et souhaitent avant tout rouler à moindre coût sans émettre de rejets polluants, la proposition est tentante : non seulement la Twingo 4 a du charme, mais elle se montre pratique, confortable, judicieusement connectée (en finition huppée), et à l'aise sur tous les terrains. Aucune contre-indication donc, dans ce cadre, même si l'insonorisation des bruits de roulement est perfectible, d'autant que le prix d'achat est relativement serré.

Caradisiac a aimé :

  • La bouille néo-rétro
  • Tenue de route/confort
  • Aspects pratiques
  • L'interface Google en finition Techno
  • Consommation d'électricité ville/route

Caradisiac n'a pas aimé :

  • Rayon d'action limité dans l'absolu
  • Bruits de roulement
  • Charge rapide en option
  • Intérieur un peu austère

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
IV 80 AUTONOMIE URBAINE EVOLUTION 0 (wltp) 19 490 €  €
IV 80 AUTONOMIE URBAINE TECHNO 0 (wltp) 21 090 €  €
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