200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?
4. L'évaluation de la C3 petite batterie dans sa catégorie
La Citroën C3, à partir de 113 ch, 200 km d'autonomie et 19 990 € (hors bonus), est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment
La Dacia Spring, 70 ch, 221 km d'autonomie et à partir de 16 900 € (hors bonus de 380 €)
La LeapMotor T03, à partir de 95 ch, 265 km d'autonomie et 16 900 € (hors bonus de 380 €).
|Ë-C3 Autonomie urbaine You
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|10,3 /20
