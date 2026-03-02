200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

La Citroën C3, à partir de 113 ch, 200 km d'autonomie et 19 990 € (hors bonus), est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment

La Dacia Spring, 70 ch, 221 km d'autonomie et à partir de 16 900 € (hors bonus de 380 €)

La LeapMotor T03, à partir de 95 ch, 265 km d'autonomie et 16 900 € (hors bonus de 380 €).