Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen E-c3 (4e Generation)

Essai

200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

16  

4. L'évaluation de la C3 petite batterie dans sa catégorie

 

200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

La Citroën C3, à partir de 113 ch, 200 km d'autonomie et 19 990 € (hors bonus), est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment 

La Dacia Spring, 70 ch, 221 km d'autonomie et à partir de 16 900 € (hors bonus de 380 €)

La LeapMotor T03, à partir de 95 ch, 265 km d'autonomie et 16 900 € (hors bonus de 380 €).

&#xCB;-C3 Autonomie urbaine You
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Rapport prix/équipements
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Sur la route
  • 5.57
  • 5.57
  • 5.57
  • 5.57
  • 5.57
 
Sécurité
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
 
Autonomie
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
 
Note globale : 10,3 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (41)

Voir tout

Sommaire

16  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen E-c3 (4e Generation)

Citroen E-c3 (4e Generation)

SPONSORISE

Essais Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir tous les essais Citroen E-c3 (4e Generation)

Comparatifs Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir tous les comparatifs Citroen E-c3 (4e Generation)

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir toute l'actu Citroen E-c3 (4e Generation)