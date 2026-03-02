200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?
2. Des finitions qui vont à l'essentiel
À ce tarif plancher, la ë-C3 d'entrée de gamme se limite à l'essentiel. La finition "You" propose une dotation modeste : climatisation manuelle, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse et pack Safety (maintien dans la voie, freinage d'urgence). En revanche, l'écran tactile disparaît au profit d'un simple support smartphone.
Pour profiter d'une dalle de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, de la banquette arrière fractionnable et des décors de carrosserie (barres de toit, etc.), il faudra grimper sur la finition "Plus", facturée à partir de 23 300 €.
Le point techno : la "Smartphone Station"
Ce système comprend un support intégré pour smartphone qui permet aux conducteurs de « fixer » leur appareil et de lancer automatiquement une nouvelle application dédiée grâce à la technologie sans fil NFC (Near Field Communication). Grâce à cette application, les propriétaires utilisent leur appareil pour accéder à des raccourcis vers les services du téléphone, de la radio, de la navigation et de l'application musicale.
Equipements et options
Version : IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Aide au démarrage en pente
Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Feux diurnes à LED
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures AV et de débouclage AV et AR
Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)
Boîtier télématique: Appel d'urgence et Citroën Assistance
ABS, ESP
TCS (Contrôle de la traction)
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Mat
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Climatisation manuelle
Lève-vitres AR manuels
Volant moussé
1 prise USB -C sur la planche de bord (charge rapide 3A)
Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)
Rétroviseurs extérieurs électriques
Esthétique / Carrosserie
Toit Monoton
Autres équipements
Détection de sous-gonflage
Elargisseurs d'ailes Noir Mat
Condamnation centralisée avec PLIP
Chargeur embarqué 7.4 kW monophasé
Services Connect PLUS pendant 12 mois
Enjoliveurs 16" Pyrite
Station d'accueil Smartphone
Avertisseur Sonore Piéton
Citroën Head up Display (affichage tête haute) - LCD
Poignées de portes extérieures Noir Mat
Câble de charge Mode 3 (Wall Box) pour prise de charge T2
Pack Safety
Boîte automatique 1 vitesse
Garnissage Tissu Noir / Tissu Gris Chiné
AFU, REF
Ambiance You
Décors extérieurs Noir Mat (enjoliveurs de montant central et custode)
Roues 16" avec enjoliveurs PYRITE
E-Remote (commande à distance): Contrôle de la charge
Options disponibles
-
Chargeur embarqué 11 kW triphasé:
400 €
-
Teinte de caisse spéciale nacrée vernis teinté:
900 €
-
Teinte de caisse opaque:
0 €
-
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques:
20 €
-
Roues 16'' avec Enjoliveurs PYRITE + pneus 3PMSF:
200 €
-
Recharge rapide en courant continu de 30 kW:
500 €
