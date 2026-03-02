200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

À ce tarif plancher, la ë-C3 d'entrée de gamme se limite à l'essentiel. La finition "You" propose une dotation modeste : climatisation manuelle, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse et pack Safety (maintien dans la voie, freinage d'urgence). En revanche, l'écran tactile disparaît au profit d'un simple support smartphone.

Pour profiter d'une dalle de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, de la banquette arrière fractionnable et des décors de carrosserie (barres de toit, etc.), il faudra grimper sur la finition "Plus", facturée à partir de 23 300 €.

Le point techno : la "Smartphone Station" Ce système comprend un support intégré pour smartphone qui permet aux conducteurs de « fixer » leur appareil et de lancer automatiquement une nouvelle application dédiée grâce à la technologie sans fil NFC (Near Field Communication). Grâce à cette application, les propriétaires utilisent leur appareil pour accéder à des raccourcis vers les services du téléphone, de la radio, de la navigation et de l'application musicale.