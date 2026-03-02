Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen E-c3 (4e Generation)

200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

Alexandre Bataille

2. Des finitions qui vont à l'essentiel

 

À ce tarif plancher, la ë-C3 d'entrée de gamme se limite à l'essentiel. La finition "You" propose une dotation modeste : climatisation manuelle, aide au stationnement arrière, régulateur de vitesse et pack Safety (maintien dans la voie, freinage d'urgence). En revanche, l'écran tactile disparaît au profit d'un simple support smartphone.

Pour profiter d'une dalle de 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, de la banquette arrière fractionnable et des décors de carrosserie (barres de toit, etc.), il faudra grimper sur la finition "Plus", facturée à partir de 23 300 €. 

 

Le point techno : la "Smartphone Station"

Ce système comprend un support intégré pour smartphone qui permet aux conducteurs de « fixer » leur appareil et de lancer automatiquement une nouvelle application dédiée grâce à la technologie sans fil NFC (Near Field Communication). Grâce à cette application, les propriétaires utilisent leur appareil pour accéder à des raccourcis vers les services du téléphone, de la radio, de la navigation et de l'application musicale. 

Equipements et options

Version : IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Aide au démarrage en pente

  • Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux

  • Feux diurnes à LED

  • Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures AV et de débouclage AV et AR

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Boîtier télématique: Appel d&#039;urgence et Citroën Assistance

  • ABS, ESP

  • TCS (Contrôle de la traction)

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Mat

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Climatisation manuelle

  • Lève-vitres AR manuels

  • Volant moussé

  • 1 prise USB -C sur la planche de bord (charge rapide 3A)

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Rétroviseurs extérieurs électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Toit Monoton

Autres équipements

  • Détection de sous-gonflage

  • Elargisseurs d&#039;ailes Noir Mat

  • Condamnation centralisée avec PLIP

  • Chargeur embarqué 7.4 kW monophasé

  • Services Connect PLUS pendant 12 mois

  • Enjoliveurs 16&quot; Pyrite

  • Station d&#039;accueil Smartphone

  • Avertisseur Sonore Piéton

  • Citroën Head up Display (affichage tête haute) - LCD

  • Poignées de portes extérieures Noir Mat

  • Câble de charge Mode 3 (Wall Box) pour prise de charge T2

  • Pack Safety

  • Boîte automatique 1 vitesse

  • Garnissage Tissu Noir / Tissu Gris Chiné

  • AFU, REF

  • Ambiance You

  • Décors extérieurs Noir Mat (enjoliveurs de montant central et custode)

  • Roues 16&quot; avec enjoliveurs PYRITE

  • E-Remote (commande à distance): Contrôle de la charge

Options disponibles

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé

     : 

    400 €

  • Teinte de caisse spéciale nacrée vernis teinté

     : 

    900 €

  • Teinte de caisse opaque

     : 

    0 €

  • Kit de dépannage provisoire des pneumatiques

     : 

    20 €

  • Roues 16'' avec Enjoliveurs PYRITE + pneus 3PMSF

     : 

    200 €

  • Recharge rapide en courant continu de 30 kW

     : 

    500 €

