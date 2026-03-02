200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?
3. Notre avis sur la Citroën C3 petite autonomie
La concurrence : privée de bonus
Affichée dès 13 990 € bonus déduit, la Citroën ë-C3 « autonomie urbaine » s’avère plus intéressante que les Dacia Spring et Leapmotor T03 grâce à un gabarit plus généreux et des prestations routières supérieures, le tout facturé pour un prix aides déduites, inférieur. La Dacia Spring (225 km) et la Leapmotor T03 (265 km) se situent généralement au-dessus des 15 000 €, car elles ne bénéficient plus du bonus écologique en raison de leur fabrication hors Europe.
A retenir : pari tenu
Alors, faut-il craquer pour cette ë-C3 à 13 990 € ? Si c’est votre voiture unique, la réponse est non : ses limites sur autoroute sont trop contraignantes. Mais comme seconde voiture du foyer, pour les trajets quotidiens, elle est imbattable. Elle offre un confort et un espace que la concurrence et même une voiture d’occasion thermique ne peuvent égaler. Citroën réussit son pari : rendre l’électrique neuf moins cher qu’une occasion thermique récente.
Caradisiac a aimé
- Le tarif non une fois les aides déduites
- Le confort général supérieur à la concurrence
- L’espace à bord et le coffre adaptés à une famille
- La consommation correcte
Caradisiac n’a pas aimé
- L’autonomie un peu juste
- L’absence d’affichage de l’heure et d’autoradio
- La commande de boîte
- Le système smartphone station mois efficace que la concurrence
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|IV 113 AUTONOMIE URBAINE PLUS 44.2 KWH
|0 (wltp)
|23 450 €
|€
|IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
|0 (wltp)
|19 990 €
|€
Photos (41)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération