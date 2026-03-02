200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

La concurrence : privée de bonus



Affichée dès 13 990 € bonus déduit, la Citroën ë-C3 « autonomie urbaine » s’avère plus intéressante que les Dacia Spring et Leapmotor T03 grâce à un gabarit plus généreux et des prestations routières supérieures, le tout facturé pour un prix aides déduites, inférieur. La Dacia Spring (225 km) et la Leapmotor T03 (265 km) se situent généralement au-dessus des 15 000 €, car elles ne bénéficient plus du bonus écologique en raison de leur fabrication hors Europe.

A retenir : pari tenu

Alors, faut-il craquer pour cette ë-C3 à 13 990 € ? Si c’est votre voiture unique, la réponse est non : ses limites sur autoroute sont trop contraignantes. Mais comme seconde voiture du foyer, pour les trajets quotidiens, elle est imbattable. Elle offre un confort et un espace que la concurrence et même une voiture d’occasion thermique ne peuvent égaler. Citroën réussit son pari : rendre l’électrique neuf moins cher qu’une occasion thermique récente.

Caradisiac a aimé

Le tarif non une fois les aides déduites

Le confort général supérieur à la concurrence

L’espace à bord et le coffre adaptés à une famille

La consommation correcte

Caradisiac n’a pas aimé

L’autonomie un peu juste

L’absence d’affichage de l’heure et d’autoradio

La commande de boîte

Le système smartphone station mois efficace que la concurrence