200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?
5. La fiche technique de la Citroën Ë-C3 Autonomie urbaine
Les chiffres clés
|Citroen E-c3 (4e Generation) IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
|Généralités
|Finition
|YOU
|Date de commercialisation
|01/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,01 m
|Largeur sans rétros
|1,75 m
|Hauteur
|1,56 m
|Empattement
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|328 L
|Volume de coffre maxi
|1 180 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|4 CV
|Couple
|124 Nm
|Puissance moteur
|113 ch|trs/min
|Capacité batterie
|30 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
