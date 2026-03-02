Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen E-c3 (4e Generation)

Essai

200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

16  

5. La fiche technique de la Citroën Ë-C3 Autonomie urbaine

 

200 km d’autonomie pour 13 990 € : faut-il craquer pour la Citroën ë-C3 d’entrée de gamme ?

 

Les chiffres clés

Citroen E-c3 (4e Generation) IV 113 AUTONOMIE URBAINE YOU 44.2 KWH
Généralités  
Finition YOU
Date de commercialisation 01/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,01 m
Largeur sans rétros 1,75 m
Hauteur 1,56 m
Empattement 2,54 m
Volume de coffre mini 328 L
Volume de coffre maxi 1 180 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 124 Nm
Puissance moteur 113 ch|trs/min
Capacité batterie 30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (41)

Voir tout

Sommaire

16  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen E-c3 (4e Generation)

Citroen E-c3 (4e Generation)

SPONSORISE

Essais Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir tous les essais Citroen E-c3 (4e Generation)

Comparatifs Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir tous les comparatifs Citroen E-c3 (4e Generation)

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Citroen E-c3 (4e Generation)

Voir toute l'actu Citroen E-c3 (4e Generation)