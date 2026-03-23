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Renault Twingo 4

Essai

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

51  

6. La fiche technique

 

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

Les chiffres clés

Renault Twingo 4 IV 80 AUTONOMIE URBAINE TECHNO
Généralités  
Finition TECHNO
Date de commercialisation 08/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 3,78 m
Largeur sans rétros 1,72 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 2,49 m
Volume de coffre mini 305 L
Volume de coffre maxi 966 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 285 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 3 CV
Couple 175 Nm
Puissance moteur 80 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 261 km
Capacité batterie 27,50 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 130 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 12.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000
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