Depuis qu’ils proposent enfin des voitures électriques crédibles, BMW et Mercedes rencontrent le succès sur cette technologie
Disposant enfin d’un véhicule électrique à la pointe de la technologie sur leur segment, BMW et Mercedes font tous les deux face à une demande importante pour leurs derniers iX3 et GLC. Vont-ils battre leurs équivalents thermiques ?
Depuis la fin de la précédente décennie, Mercedes et Bmw n’avaient commercialisé que des véhicules électriques à la technologie décevante par rapport aux références du marché. Mais ça, c’était avant l’arrivée du dernier BMW iX3 et du nouveau Mercedes GLC. Les deux enseignes premium allemandes communiquent en effet sur un excellent démarrage commercial de leurs SUV électriques de « nouvelle génération ».
D’après des communicants de Mercedes-Benz cités notamment par InsideEV, le nouveau GLC électrique se vend plus que prévu : « après le superbe démarrage des ventes de la CLA en septembre dernier, le nouveau GLC électrique dépasse lui aussi les attentes. Le carnet des commandes est déjà bien rempli jusqu’à l’après mi-2026 », est-il précisé.
La production a déjà été augmentée
En plus des trois créneaux de production à l’usine de Brême, Mercedes a mis en place une nouvelle rotation d’équipe le samedi pour s’adapter à la demande. Si cela ne suffit pas, le constructeur allemand prévoit même d’étendre la production à d’autres usines du pays.
Chez BMW aussi, le constat est très enthousiasmant sur l’Ix3. La marque à l’hélice a également dû adapter la production de son nouveau SUV électrique en Hongrie pour répondre à la demande.
Attention à l’effet « Fiat 500 »
Ces très bons résultats sont encourageants pour les constructeurs premium allemands qui découvrent un niveau de demande jamais vu pour leurs véhicules électriques, même si BMW se targuait déjà de chiffres étonnants en la matière. Sachant que d’autres véhicules électriques à la technologie de pointe doivent rejoindre leurs gammes respectives (la nouvelle berline Classe C chez Mercedes cette année et la Série 3 électrique chez BMW), on assiste peut-être à une certaine forme de basculement chez ces marques.
Attention, il faudra bien évidemment confirmer cela sur la durée : souvenons-nous que la Fiat 500 électrique avait fait un bon démarrage en son temps et que la Porsche Taycan, cette berline électrique en forte perte de vitesse depuis l’année dernière, avait surclassé la Panamera thermique à ses débuts.
