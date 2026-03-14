On l’avoue humblement : on était un peu interloqué, lorsqu’à l’automne dernier on a découvert l’idée de Renault de lancer une version du Trafic mi-monospace, mi-van aménagé baptisé Escapade.

On s’est demandé quelle mouche avait piqué le losange, en se disant qu’un tel entre-deux ne marcherait jamais et qu’un vanlifer, un vrai, ne pouvait se contenter d’un petit réchaud digne d’un sac de randonneur et d’une réserve d’eau de cinq litres.

Deux fois moins cher que son concurrent

Mais ces jours-ci, en examinant les tarifs de l’engin que l’ex-régie vient d’ouvrir à la commande, on a compris ce qui fait le sel de l’engin : il est homologué en VASP, c’est-à-dire en camping-car et, à ce titre ne subit pas le début du moindre malus. Euréka : voilà pourquoi cet Escapade existe, tout simplement parce qu’il est, et de très loin, le gros monospace diesel à 7 places le moins cher du marché, et pas seulement le camping-car le moins équipé d’un autre marché.

C’est simple : son homologue le Volkswagen Multivan T7, malgré toutes ses qualités, coûte plus de deux fois plus cher que ce Trafic. En additionnant le malus au poids (21 410 euros), le malus écolo (35 346 euros) et le prix de l’auto en version 2.0 TDI 150ch (78 850 euros), on arrive à la somme faramineuse de plus de 116 000 euros.

Pendant ce temps, le Trafic Escapade, quant à lui, s’invite dans la partie avec un prix de départ de 46 000 euros, tout compris. Et pour ceux qui souhaitent une boîte auto, pour rivaliser réellement avec le minibus VW, il suffit d’ajouter 3 000 euros. Tout en haut de la gamme version « Iconic » propose un moteur DCI de 170 ch, une boîte auto, les jantes alliages et le chargeur par induction. Le tout pour 52 000 euros, très loin des tarifs stratosphériques du concurrent.

Pour réaliser son tour de passe-passe, Renault en est donc passé par une homologation VASP qui le contraint à quelques accessoires comme la banquette transformable en lit pour deux et la fameuse dînette coincée dans une boîte dans le coffre du Trafic. Des accessoires totalement fictifs ? Pas tout à fait, car si l’Escapade est un camping-car leurre, permettant à des familles nombreuses de ne pas dépenser des fortunes pour se déplacer, il remplit aussi un service très spécifique.

Une double fonction clé du succès ?

Pour avoir interrogé de nombreux adeptes de la vanlife pour connaître leur véritable usage de ces maisons roulantes, nombre d’entre eux nous ont expliqué qu’ils utilisaient leur van pour passer le week-end, ou les vacances dans la famille ou chez des copains et que leur engin servait uniquement de chambre d’ami, et même de chambre d’appoint lorsqu’ils recevaient chez eux. Dans ce cas, la partie cuisine ou salle de bains est inutile.

C’est donc un double marché auquel s’attaque cet Espacade, des adeptes du van « chambre d’amis » aux grandes familles. C’est en tout cas une bonne idée de Renault.