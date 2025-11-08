Renault Escapade : pour la vanlife mais pas que

Chez Renault, la vanlife on connaît. Son Master sert de base à quelques aménageurs de fourgons, et le Trafic en fait de même pour des vans plus légers comme le Hanroad Trek 5 + du groupe Pilote et, surtout, le Trafic Spacenomad que le losange commercialise sous sa propre marque, même s’il est assemblé du côté d’Angers par le même groupe Pilote.

Les affaires de ces maisons roulantes étant plutôt bonnes pour la maison Renault, la direction des véhicules utilitaires a voulu se lancer dans un nouvel engin, sans pour autant cannibaliser l’existant. Résultat : cet entre-deux, puisque l’Escapade, dévoilé au salon Vanlife Expo de Bordeaux les 8 et 9 novembre ; emprunte à deux mondes généralement distincts.

Famille nombreuse et campeuse

Car c’est à la fois une grande voiture familiale, de sept places en l’occurrence, et un van ou quatre personnes peuvent s’attabler et préparer la popote. Mais seulement deux d’entre elles pourront dormir à bord.

La base de cet Escapade reste le Trafic que l’on connaît. Il est ici disponible en 2 longueurs (4,99 m et 5,39 m) et deux motorisations. Le Blue dCi 150ch s’accompagne au choix de la boîte de vitesses manuelle ou de la BVA 9 rapports EAG9. Quant au Blue dCi 170ch il est uniquement disponible en BVA.

Pour positionner clairement son engin au rayon familial plutôt qu’utilitaire, Renault le dote, en série ou en option, de jantes alliage 17 pouces, d’un chargeur à induction, de la clim auto, du système multimédia Easy Link et d’une indispensable caméra de recul vue la taille de la bête.

Reste à savoir à qui s’adresse précisément cet Escapade. Ce genre de gros transporteur, qui peut aller jusqu’à 9 places chez Mercedes avec son Vito Tourer ou chez Volkswagen avec le Transporter Caravelle, convient à des hôtels ou des loueurs dont les clients ont besoin de transporter beaucoup de monde. Voir à des familles très nombreuses. Mais dans le cas d’une clientèle professionnelle, nul n’a besoin d’une banquette transformable en lit ou d’une cuisine à l’arrière.

Enfin, dans le cas des familles nombreuses, seuls les parents pourront dormir confortablement dans le van. Les cinq enfants, quant à eux devront monter la tente à l’extérieur.

Outre ce positionnement étrange, l’Escapade recèle un autre mystère : son prix. Il devrait être annoncé dans quelques semaines.