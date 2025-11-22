5. Quelle note pour le nouveau T-Roc ?
Le Volkswagen T-Roc, à partir de 116 ch et 29 990 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts qui comprend notamment
Le Nissan Qashqaï, à partir de 140 ch et 29 000 €
Le Toyota C-HR hybride, à partir de 140 ch et 35 450 €
Le Renault Symbioz, à partir de 140 ch et 29 900 €
|Volkswagen T-Roc 1.5 TSi Evo 2 116 ch Life
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,6 /20
