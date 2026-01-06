Mais qui a eu cette idée saugrenue d’utiliser l’Adblue des voitures diesel comme un désherbant dans le jardin ?

Depuis l’arrivée des normes les plus récentes sur le marché européen, les constructeurs automobiles commercialisant des véhicules diesel doivent systématiquement les équiper d’un petit réservoir destiné à l’AdBlue, cette solution liquide agissant dans le système de dépollution.

Composé essentiellement d’eau déminéralisée et d’urée, ce liquide permet de limiter les volumes de dioxydes d’azote (NOx) libérés à l’échappement en se décomposant en ammoniac et en dioxyde de carbone. Il n’est d’ailleurs plus possible de rouler avec un véhicule diesel moderne possédant un réservoir d’AdBlue vide, car il coupe généralement son démarrage dans ce cas (avec des problèmes de fiabilité relevés chez certaines marques).

L’AdBlue comme désherbant, vraiment ?

Comme rapporté par les journalistes de La Dépêche dès le mois de juin 2024, une pratique « disruptive » peu commune semble s’être développée depuis quelques années : l’utilisation de l’AdBlue comme un désherbant dans le jardin. L’idée ? Profiter de sa non-toxicité pour les humains et les animaux en tuant les plantes indésirables avec un moyen sans danger pour l’environnement.

Mais justement, le détournement de l’AdBlue n’est pas sans danger pour l’environnement : cette substance a bien une efficacité pour détruire les mauvaises herbes, mais elle n’a aucune propriété sélective et peut aussi endommager tous les autres végétaux avec lesquels elle entre en contact. L’urée qu’elle contient peut aussi finir dans les napes d’eaux souterraines (en plus du sol) et contaminer l’écosystème. Par ailleurs, l’efficacité réelle du produit en tant que désherbant reste incertaine, puisque l’urée qu’il contient pourrait aussi stimuler la pousse une fois les plans brûlés.

Cette utilisation n’est pas autorisée par la loi

Sachant que l’AdBlue n’a pas été homologué comme un produit désherbant autorisé, l’utiliser en tant que tel peut vous exposer à des sanctions potentiellement graves. Le code rural prévoit bien l’autorisation de produits dits de « préparation naturelle peu préoccupante », notamment dans le cadre de l’agriculture biologique, mais l’urée contenue dans l’AdBlue n’en fait pas partie. Bref, même si elle ne peut pas avoir des effets aussi catastrophiques pour l’environnement que d’autres produits très nocifs, l’utilisation de l’AdBlue en tant que désherbant est fortement déconseillée.