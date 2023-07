La fiabilité du système AdBlue des voitures diesel, un nouveau scandale ?

Sur les voitures diesel modernes, ce système est devenu incontournable depuis une grosse décennie. Pour respecter des normes antipollution toujours plus restrictives, le système de dépollution fonctionnant avec de l’AdBlue permet de réduire les oxydes d’azote produits par le moteur diesel, utilisant une solution à base d’urée contenue dans un petit réservoir additionnel qu’il faut ensuite re-remplir soi-même lorsqu’il est vide (sous peine de ne pas pouvoir redémarrer la voiture, le système bloquant automatiquement le démarrage sinon pour limiter la pollution). La consommation d’AdBlue se situe généralement à des niveaux entre un et trois litres du liquide pour 1000 kilomètres parcourus, ce qui peut contraindre le client à devoir parfois refaire lui-même le plein du réservoir entre deux révisions de sa voiture (le liquide se trouve notamment dans toutes les stations-service).

Mais la fiabilité de ce système AdBlue pose question. L’Association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir s’est penchée sur le sujet et suspecte un taux de problèmes anormalement élevé en plus d’une réponse inadaptée des constructeurs automobiles. Elle vient d’annoncer qu’elle va saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) à ce sujet suite à de nombreuses plaintes de la part des clients. Plus de 1 700 conducteurs auraient en effet contacté l’association pour reporter des problèmes graves sur le sujet. Dans la plupart des cas, un message « défaut antipollution » ou « démarrage impossible dans XXX km » s’affiche au tableau de bord ce qui les oblige à aller chez le garagiste.

Une facture salée

Malheureusement, les réparations pour résoudre ce problème sont souvent très chères : quasiment 1 000€ de reste à charge pour le client en moyenne d’après l’enquête de UFC-Que Choisir, pour 91% des victimes de ce problème récurrent. Avec à la clé une réparation qui ne réglerait pas forcément les problèmes, toujours d’après l’association française. Voilà pourquoi elle a lancé cette enquête, constatant que la plupart des marques sont concernées et en particulier Peugeot et Citroën.

UFC-Que Choisir a également alerté le bureau européen des unions de consommateurs de la Commission Européenne, afin qu’une enquête soit menée sur le sujet au niveau européen. Le but est de prouver la responsabilité des constructeurs automobiles pour ce problème et de les forcer à prendre en charge les coûts de réparation (ou même pourquoi pas d’organiser des campagnes de rappel pour régler définitivement le souci). De quoi affaiblir encore davantage le diesel qui a fortement reculé dans les ventes de voitures neuves en France et en Europe ces dernières années ?