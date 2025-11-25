Les astuces des assureurs pour éviter de se faire voler les pièces détachées

Calandre, rétroviseur, optique, catalyseur, roue, mais aussi banquette arrière, volant ou système multimédia, de nombreux éléments sont désormais la cible des voleurs. En 2024, près de 100 000 vols d’accessoires ont été recensés, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a indiqué qu’entre mai et juillet, 57 941 vols dans les véhicules ont eu lieu et 23 808 vols d’accessoires.

Direct Assurance précise que ses vols représentent un coût annuel de 600 millions d’euros pour les assurés. Voilà une donnée qui ne va pas réduire nos factures d’assurance…

Dans le détail, les phares représentent un vol sur trois, des éléments coûteux à remplacer tout en étant démontables rapidement. Pour les voleurs, c’est la méthode efficace et lucrative. Dans 19 % des cas, ce sont les échappements et notamment le pot catalytique qui est dans le viseur. Plus compliqués à dérober, ils se revendent aussi plus chers. Enfin, les roues restent recherchées avec 18 % des vols. Pour être sûr de revendre rapidement ces pièces détachées, les malfrats s’attaquent au cœur du parc roulant : les Renault Clio, Peugeot 208 et Citroën C3 sont les plus touchées.

Pour éviter de retrouver un matin sa voiture amputée d’une roue ou borgne, les compagnies d’assurances conseillent de privilégier un stationnement dans des zones lumineuses, passantes ou encore mieux vidéosurveillées. Une lumière à détecteur de mouvement installé dans sa cour peut aussi décourager. Le mieux reste le garage ou le parking sécurisé, mais tout le monde n’en profite pas et cela peut avoir un coût. Dans le cas des roues, des écrous antivols devraient dissuader les voleurs.

Pour se prémunir d’un vol d’un pot catalytique ou d’un silencieux, il est préférable de se garer près d’un mur ou de tout obstacle qui peut gêner l’accès sous la voiture : trottoir, voiture ou scooter voisin, dos d’âne. Il est aussi possible de se faire poser une alarme anti-soulèvement ou se faire souder une plaque de protection qui empêchera l’accès. À noter que pour cet élément, sept personnes ont été interpellées en 2022 pour le vol de 400 pots catalytiques d’une valeur totale de 105 000 €.

Il est aussi possible de se faire graver certaines pièces ou de les peindre d’une couleur vive pour rendre leur revente plus difficile. Si ces pièces rejoignent un marché parallèle de pièces détachées, pas sûr que cela soit dissuade les voleurs.

Quid de l’assurance ?

Pas simple de se faire rembourser en cas de vol. Si les contrats « tous risques » peuvent comprendre les pièces détachées, ce n’est pas toujours le cas, et les couvertures moins importantes offrent rarement ce type de garantie. Une garantie contre le vol doit être au préalable souscrite et une copie du dépôt de plainte sera demandée. Un coup d’œil à son contrat ou un coup de fil à son assureur n’a donc rien de superflu.