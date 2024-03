Vol de l’électronique embarquée, une tendance qui se confirme

Il y a eu le vol des GPS nomades lorsque ceux-ci restaient ventousés au pare-brise, puis plus récemment celui des pots catalytiques pour leurs métaux qu’ils contiennent.

Ces dernières années, c’est le vol de l’électronique embarquée qui est à la mode. Les pièces préférées des voleurs sont le volant, le combiné d’instrumentation numérique et le système multimédia. D’après les chiffres du ministère de l’intérieur, les vols dans les voitures ont davantage augmenté que celui des voitures. De décembre 2023 à février 2024, cette hausse est de 5 % (contre 3 % pour les voitures) et atteint même + 7 % pour le seul mois de février.

Tous ces vols ne concernent pas que les équipements électroniques, mais cette tendance semble être à la hausse. Et pour cause, ces systèmes sont hautement technologiques. Le préjudice est souvent évalué à plusieurs milliers d’euros. Après avoir cassé une vitre, les malfrats s’attaquent à ces éléments avec plus ou moins de délicatesse. Toutefois, les connectiques peuvent être sauvées puisque le but est de revendre ensuite ces éléments sur le marché noir. Leur travail est pour le moins ciblé puisque la plupart du temps, le reste de la voiture reste intact.

Les voleurs font très souvent partie d’un réseau de revendeurs afin d’équiper d’autres voitures. Ces pièces sont quasi impossibles à retrouver d’autant qu’elles passent les frontières. Sous le manteau, ces éléments sont revendus jusqu’à 2 500 €.

Le haut de gamme privilégié

En théorie, tous les constructeurs sont concernés. Seulement, les modèles haut de gamme généreusement équipés sont davantage privilégiés. Volkswagen et Toyota ont été ciblées pendant un moment, mais il semble que les Mini et BMW soient particulièrement appréciés. Pas moins de 70 sinistres ont été relevés dans le Grand Est en l’espace de quelques mois seulement, en 2022. Pour tenter de contrer le phénomène, la marque allemande a mis en place une puce d’identification sur chaque élément afin de relier le système multimédia à un modèle.

Ce type de dispositif ne semble pas calmer l’appétit des voleurs. Dans les Yvelines, ce ne sont pas moins de quatre Mini qui ont vu leurs équipements disparaître dernièrement, en une seule nuit !

Malgré une vigilance de plus en plus grande de la Police, ces faits alimentent régulièrement les colonnes de la presse locale. De plus, il est difficile de s’en prévenir puisqu’aucun antivol n’existe…