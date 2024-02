Les vols de voitures en très nette hausse

Avec 70 649 sinistres déclarés aux assureurs l’année dernière, voici le triste score qui émane de nos confrères du Parisien. Un chiffre en nette hausse qui dépasse les niveaux d’avant Covid. La hausse des vols atteint 11,1 %, et même 15 % en ne comptabilisant que les voitures.

Le directeur général de France Assureurs Franck Le Vallois, indique au journal « qu’en 2022, nous avions déjà observé une augmentation, mais en 2023, c’est une franche accélération alors que les vols de véhicules étaient orientés à la baisse sur les quinze années précédentes. »

D’après le directeur du groupement d’assureurs Argos, cette augmentation est le fait de réseaux bien organisés, à un niveau international. Ces véhicules alimentent principalement en pièces détachées l’étranger et quittent le pays via de grands ports tels que celui du Havre ou de Marseille. C’est notamment pour cela que les Bouches-du-Rhône se classent dans les départements les plus touchés comme ceux de la Corse. Néanmoins, l’Île-de-France et la Loire-Atlantique sont aussi les plus à risque.

La Renault Clio IV en tête

Les chiffres de vols de voitures d’Argos sont tombés et le classement évolue peu d’une année à l’autre. C’est à nouveau la Renault Clio IV qui est la plus volée en France avec 2 378 « enlèvements », un chiffre presque équivalent à celui de l’année précédente (2 376). Elle est ainsi suivie par les Renault Mégane IV, Peugeot 3008 II, Peugeot 308 II et Toyota Rav4.

Ce dernier est par ailleurs le second en ce qui concerne les vols par fréquence (par rapport au nombre de véhicules en circulation). Pour quelle raison ? Parce qu’il est très demandé en Afrique. Une autre marque du groupe Toyota a aussi de quoi faire grise mine puisque les Lexus RX II et NX sont sur le podium.