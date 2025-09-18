La Bentley Continental GT à l'honneur au Salon de Lyon

Continental GT

La nouvelle génération de Continental GT gagne en muscle et particulièrement au niveau de l’épaulement arrière. A l’avant de nouveaux phares « Harmony Crystal » font leur apparition, l’ensemble repose sur d’imposantes jantes de 21’’. A bord, soigne l’ensemble de ses passagers avec des matériaux nobles et une finition soignée jusqu’au plus petit détail. Bentley reconduit également l’écran rotatif. L’écran multimédia pivote pour laisser place à un panneau à trois cadrans analogiques (boussole, thermomètre, chronomètre). La plus grosse nouveauté concerne l’abandon du W12 au profit d’un tout nouveau groupe hybride rechargeable. La Britannique associe désormais un V8 biturbo de 4,0 litres et un moteur électrique (190 ch) logé dans la boîte de vitesses. La puissance peut grimper à 782 ch et le couple à 1 000 Nm sur la version GT Speed (680 ch sur la GT de base). De quoi propulser la belle de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et d’atteindre 335 km/h en vitesse de pointe, le tout dans un confort royal. Amplement suffisant pour déplacer ce monstre d’environ 2,5 tonnes ! La batterie de 25,9 kWh permettrait de rouler 80 km en tout électrique. Le système se recharge uniquement en AC avec une puissance maximale de 11 kW. Bentley a également revu l’ensemble des trains roulants avec un châssis piloté comprenant une barre stabilisatrice dynamique, une transmission intégrale intelligente et quatre roues directrices. La nouvelle Continental GT sera également exposée en version cabriolet « convertible ». Cette dernière comprend le système de capote en toile à sept arceaux de Bentley qui se déploie en 19 secondes jusqu’à 48 km/h.

Flying Spur

La limousine s’offre également les services de la nouvelle motorisation hybride rechargeable « Ultra Performance Hybrid » associant un V8 bi-turbo et un moteur électrique. Ce mariage revendique 782 ch octroyant à la britannique des performances extraordinaires avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes ! En mode EV pur, le moteur électrique fournit 190 ch et 450 Nm de couple tandis que la batterie de 25,9 kWh offre jusqu’à 76 km d’autonomie en mode tout électrique.

À l’extérieur, la calandre, le pare-chocs et le diffuseur ont été actualisés, avec des jantes de 22 pouces en option et des vitres teintées foncées. À l’intérieur, l’habitacle pousse encore plus loin le raffinement avec par exemple un revêtement cuir à motif diamant en 3D qui vient orner les portes et les montants. La Flying Spur est équipée de série du châssis actif avec barre stabilisatrice dynamique, quatre roues directrices et un différentiel à glissement limité contrôlé électroniquement. Le confort est assuré par de nouveaux amortisseurs à double valve permettent de contrôler séparément chaque amortissement en détente et en compression. Le bien-être des occupants a été amélioré par un système de climatisation avec ioniseur d’air, un filtre à particules et des écrans indiquant la qualité de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur du véhicule. Trois systèmes audio sont proposés sur la nouvelle Flying Spur. Le système standard propose 10 haut-parleurs de 650 watts, le système Bang & Olufsen doté de 16 haut-parleurs offre une puissance de 1 500 watts alors qu’avec le système Naim doté de 19 haut-parleurs la puissance culmine à 2 200 W.