Le retour du constructeur automobile Santana en Espagne

Si vous vous intéressez aux vrais tout-terrains, le nom de Santana ne vous est probablement pas étranger. C’est celui d’un constructeur automobile espagnol qui a passé toute son existence à fabriquer dans son pays des modèles d’autres marques légèrement modifiés.

Santana Motors a d’abord construit des Land Rover à peine revus entre 1958 et la fin des années 80, puis des Suzuki Samurai, Vitara et Jimny jusqu’à la fin des années 2000. A la fin de cette même décennie, Santana a aussi commercialisé un Iveco Massif sous licence et faute de succès, la marque a ensuite fait faillite.

Le retour avec Nissan

Santana vient donc d’annoncer son grand retour avec un pick-up hybride rechargeable, dont vous pouvez observer la silhouette (et quelques éléments de la face avant) dans les images qui accompagnent cet article.

Ce retour doit déboucher sur la production du nouveau véhicule à Linares, au sein de l’ancienne usine de Santana en Andalousie. C’est Zhengzhou Nissan qui finance le projet, une joint-venture chinoise montée avec le géant japonais en grande difficulté. Et cela explique aussi pourquoi le modèle en question sera un Nissan Frontier Pro rebadgé. Oui, on parle de ce nouveau pick-up hybride rechargeable présenté à l’occasion du salon de Shanghai 2025 et pensé pour le marché chinois.

Et pour l’Europe ?

Le Nissan Frontier Pro se destine au marché de l’Empire du Milieu mais avec sa motorisation hybride rechargeable de 408 chevaux, il a de quoi résister sur le papier à la réglementation européenne devenue si délicate à respecter pour les pick-up à double cabine (en particulier en France à cause du malus écologique).

Contrairement au Nissan Frontier Pro, ce nouveau pick-up Santana a bien vocation à être commercialisé sur le Vieux continent. Théoriquement, on pourrait donc bientôt le trouver en France.