Monterey Car Week : Hagerty Motorlux

4 250 invités pour Motorlux.

700 courtisans accompagnant le Roi pour se rendre à Vaux. Un total de 2 500 personnes.

25 expériences culinaires à Motorlux (plusieurs chefs étoilés Michelin Atelier Cren, Maligne, Coastal Kitchen à Motorlux). François Vatel et toute son armée de cuisiniers, seconds et commis… À l’époque la France de Louis 14 règne sur la moitié du monde. HAGERTY règne dans son domaine sur USA Canada GB et continue son expansion… À Motorlux les buffets sont gratuits, les spectateurs sont des « invités » et sont là pour découvrir et se faire plaisir. Les sésames étaient épuisés déjà une dizaine de jours en amont et toute la bonne société Carmel-Monterey était à la recherche des passes magiques. C’est aussi à cela que l’on reconnaît le succès d’une soirée : l’effervescence en amont.

Sur place le spectacle était vraiment à la hauteur : 275 automobiles « +++ », 70 expériences culinaires et buffets, 30 vignobles faisant découvrir leurs productions, une vingtaine d’alcools forts, la soirée mutait pour devenir une fête puis une discothèque avec piste de danse au milieu des jets. Les jets ? Bien sûr !

Dès lors que la fête avait lieu au Monterey Jet Center ce sont la quasi-totalité des Bombardier, Gulfstream, Pilatus, Honda jet et autres Embraer et Dassault ainsi que les loueurs qui faisaient visiter leurs avions et profitaient d’une clientèle clairement SDF (Sans Difficultés Financières) pour prendre contact et commandes. « Sans Difficultés Financières ? » Oui Motorlux a muté. De soirée automobile à l’origine c’est devenu au fil des années une soirée très chic Automobile + Jets + Gastronomie et Vente aux Enchères en devenant l’écrin de Broad Arrow qui a vendu cette année pour a bagatelle de 57,4 millions de $.

Hagerty est une société qui évolue innove progresse et cela se ressent à travers la vitrine Motorlux.

Le spectacle automobile cette année mettait en scène quelques lancements (Shelby Super snake R, 963 Porsche RSP, Alfa Romeo 33 Stradale, Jaguar Type 00, Ruf CTR yellowbird slantnose ainsi qu’un très bel hommage au regretté Bruno Sacco en charge du design Mercedes mid-eighties.

Prenons Broad Arrow : l’achat est désormais parfaitement intégré et les résultats suivent :

- Maserati MC12 : $5,202,500

- Koenigsegg CCXR $3,222,500

- Porsche 911 Singer DLS $2,645,000

- Ferrari 275 GTB/4 $ 2,562,500

- Mercedes 300 SL Gullwing $ 1,902,500

- Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso $ 1,622,000

- BMW M1 Procar $1,600,000

- Shelby 260 Cobra $1,545,000

Beaux résultats…

Alors pourrait-on croire que Mckeel Hagerty va savourer cette évolution avec le sentiment du devoir accompli ?

Non, ce serait mal connaître l’homme et sa philosophie du « toujours plus ». Il a créé une communauté de 900 000 car-guys autour du Hagerty Drivers Club. Il sponsorise 1 400 événements automobiles chaque année, une passion réelle, non feinte…

La marque a conquis USA CANADA GB et s’étend maintenant en France et en Italie en ayant notamment conquis la vente aux enchères de Villa d’Este, une vente à Paris durant Rétromobile.

Les étapes suivantes ? Proposer à cette communauté des voyages « +++ » Goodwood, 24h du Mans, Mans Classic, Mille Miglia visites de musées et constructeurs. Pour ce qui est de Motorlux pourquoi ne pas imaginer défilé de mode avec maison(s) prestigieuse(s) ? La clientèle est là, déjà là… Pourquoi ne pas imaginer aussi des rallyes supercars-hypercars dans les pays du Golfe, nouvel Eldorado de la passion automobile ainsi qu’une présence locale « salons/évènements » dans un premier temps.

La soirée Motorlux est devenue le kick-off et le « must » de la Monterey Car Week, il n’y a qu’à observer tous et surtout toutes les « beautiful people « qui s’ y pressent.

Bref, Hagerty a un bel avenir et, contrairement à Nicolas Fouquet il ne risque pas de commettre d’erreur fatale. « Quo non ascendet ? » La réponse est toute américaine : « Sky is the limit ».

Remerciements et félicitations à Jeremy Malcolm, Soon Hagerty et Logan Calkins

Patrick HORNSTEIN