La nouvelle Jaguar électrique, qui devrait être dévoilée en 2026, roule sur le Nürburgring.

La cyberattaque dont a été victime le groupe Jaguar Land Rover cet été et qui a obligé le groupe à stopper la production de ses véhicules pendant de longues semaines devrait avoir des répercussions sur le nouveau plan produit de Jaguar qui prévoit l’abandon des véhicules thermiques afin de créer une gamme complète de véhicules électriques*.

Premier véhicule de cette gamme 100 % électrique pour Jaguar, une « Grand Tourisme » vue sur le Nürburgring affiche une allure totalement différente des Jaguar que l’on connaît. Jaguar avec cette nouvelle gamme électrique veut marquer les esprits et le concept-car Jaguar Type 00 qui a été dévoilé en 2024 et, est censé représenter cette nouvelle GT a déjà fait abondamment parler de lui et pas forcément en bien.

Une plateforme spécifique pour les futures Jaguar électriques

Si l’allure générale du prototype vu lors de ses essais sur le Nürburgring est conforme à l’esprit du concept-car, le modèle de série débarrassé de ce camouflage sera sans doute moins extravagant. Offrant davantage de lignes courbes que les segments de droites qui animent la Jaguar Type 00. Cependant, avec ses dimensions imposantes, ce modèle devrait marquer une véritable rupture avec le style Jaguar des précédentes réalisations de la marque anglaise. Dotée de la plateforme JEA (Jaguar Electric Architecture) qui dispose d’une architecture électrique de 800 volts, la future Jaguar GT mesure 5 mètres de long, elle est dotée de cinq ouvrants, comme on peut le voir sur les photos. Une de ses particularités et qu’elle ne dispose pas de lunette arrière. Sa puissance devrait être comprise entre 600 et 1 000 ch et son autonomie avec les batteries de plus grande capacité devrait être de l’ordre de 700 km.

Une gamme de trois voitures électriques

Prise en photo par nos chasseurs de scoop, la future Jaguar GT viendra lutter contre la Porsche Taycan, mais aussi la nouvelle Mercedes-AMG GT quatre portes électrique, nous dévoile sur ces photos son coffre. On peut constater que malgré le gabarit imposant du modèle, l’ouverture du coffre est relativement étroite et le seuil de chargement très haut. La Jaguar GT ne sera pas une grande « déménageuse », mais devrait disposer d’un habitacle spacieux. On attend avec impatience la découverte de cette voiture qui va être chargée avec une gamme électrique composée d’un futur SUV (2027) et d’un coupé (2028) de relancer la marque anglaise.

*Même si la marque Jaguar ne jure plus que par l’électrique, elle a cependant présenté cet été une nouveauté thermique. Il s’agit d’une Jaguar XF rallongée (XFL), qui est exclusivement réservée au marché chinois.