VinFast déjà de retour en France, cette fois c’est la bonne ?

Comme Lucid, Rivian, Nio ou encore Polestar, VinFast est un nouveau constructeur automobile de voitures électriques qui prévoyait de s’implanter partout dans le monde et de croitre rapidement en s’inspirant du succès de Tesla.

Mais cette nouvelle marque vietnamienne, fondée par l’homme le plus riche du pays, a totalement raté ses lancements aux Etats-Unis et en Europe. Son premier modèle le VF8, un grand SUV familial électrique, a été décrié pour ses défauts et n’a pas réussi à convaincre beaucoup de clients. Fort de cet échec, VinFast vient de confirmer la fermeture de son réseau de vente directe monté en Europe.

Le retour via les concessions

Il y a quelques jours, pourtant, VinFast nous précisait que le marché automobile européen restait au cœur de ses objectifs contrairement à ce qu’expliquait un document interne diffusé par des journalistes allemands, expliquant que le constructeur se focaliserait davantage sur les marchés d’Asie. Le constructeur veut désormais vendre ses voitures via un canal plus classique, celui des concessionnaires franchisés.

En France, VinFast prépare ainsi l’ouverture d’une première concession : elle doit démarrer son activité à Aix-en-Provence en juin après un accord de distribution noué avec Astrada Simva.

Pour l’instant, c’est la seule concession distribuant les véhicules de la marque annoncée en France (il y en a aussi d’autres qui doivent ouvrir en Allemagne et aux Pays-Bas).

Le succès est-il possible ?

Pour sûr, VinFast devra sans doute compter sur d’autres modèles que le VF8 pour convaincre la clientèle en nombre dans un marché où la concurrence est déjà féroce. Le dernier VF6, un véhicule urbain plus compact, semble déjà offrir des prestations plus convaincantes même s’il ne se situe toujours pas à l’avant-garde de sa catégorie. Toute la question est de savoir si les autres nouveautés attendues chez VinFast peuvent permettre au constructeur de prendre son envol et d’effacer ses dettes abyssales, qui dépassaient les trois milliards de dollars rien que sur l’exercice 2024.