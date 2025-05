Déjà la fin pour le constructeur automobile VinFast en Europe ?

La vie du constructeur automobile VinFast n’est pas un long fleuve tranquille. Créé en 2018 par le milliardaire Phạm Nhật Vượng à la tête du plus gros groupe d’industrie du Vietnam, ce nouvel arrivant dans l’industrie de l’automobile était vite devenu une marque 100% électrique et espérait un rapide développement mondial à la façon de Tesla.

Après un lancement spectaculaire au Vietnam auquel Caradisiac avait assisté à l’été 2022, rien ne s’est passé comme prévu pour VinFast. Les premiers essais de la presse américaine du VF8 ont été catastrophiques et en Europe, la marque n’a jamais organisé de véritable présentation média pour ce modèle, dont les premiers essais en France et dans d’autres pays du Vieux continent étaient principalement réalisés par des Youtubeurs rémunérés directement par VinFast. Quant aux ventes du VF8, elles n’ont jamais décollé.

VinFast mise aussi sur d'autres modèles au potentiel supérieur apparus après le VF8 comme le VF6, en plein lancement commercial. Mais ces nouveautés auront-elles le temps de sauver la marque sur notre marché ?

La fin de l’histoire en Europe ?

Car d’après les journalistes allemands d’Elektroauto News affirmant avoir pu consulter des documents internes du constructeur automobile, VinFast aurait carrément décidé de fermer tout son réseau de vente en Europe dès le 9 mai 2025. On parle du réseau de vente directe du constructeur, avec une annotation indiquant que le « modèle de vente directe ne fonctionne plus dans le contexte actuel à cause des taxes douanières et autres incertitudes macro-économiques ».

Les sources d’Elektroauto News précisent que 90% des salariés européens de VinFast vont être licenciés d'après cette stratégie, mais que ceux qui resteront seront réaffectés à des systèmes plus classiques de vente via des concessionnaires.

Des dettes de plus en plus abyssales

Cet arrêt de la vente directe de VinFast en Europe ne signifierait donc pas forcément un arrêt total des activités du constructeur sur notre marché, mais le constructeur voudrait se focaliser sur le développement de sa présence dans la région Asie où le potentiel commercial serait jugé comme supérieur.

Malgré l’augmentation de ses ventes en 2024 (97 400 véhicules écoulés dans le monde), VinFast a perdu 3,18 milliards de dollars sur cette dernière année. La marque automobile peut-elle espérer virer au vert à l’avenir avec de meilleurs produits ? Le nouveau SUV compact VF6, récemment essayé par Caradisiac, va dans le bon sens même s'il possède toujours des lacunes par rapport à ses concurrents.

Nous avons contacté VinFast France, qui n’a pas encore répondu sur le sujet.