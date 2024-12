VinFast VF6, le dernier espoir de la marque ?

Les premières années de VinFast sur le marché automobile mondial ne sont pas faciles. Le VF8 et le VF9, deux grands SUV électriques, ont été très moyennement accueillis par la critique lors des premiers essais presse aux Etats-Unis et chez nous en France, le constructeur ne prête sa voiture qu’à des médias et influenceurs qu’il rémunère en contrepartie de reportages.

Alors que VinFast vient de baisser le prix du VF8 à 46 490€ en France (avec une offre en LDD relativement agressive avec des mensualités de 359€ et un premier loyer de 2 800€) pour essayer de convaincre la clientèle, la marque vietnamienne lance cette fois le VF6 en Europe. Avec un design plus affirmé et des dimensions de SUV urbain (4,25 mètres de long), ce VF6 possède sans doute un meilleur potentiel que le VF8 chez nous.

Mais comme pour ses grands frères, les premiers chiffres annoncés n’impressionnent pas spécialement au regard de la concurrence : doté de batteries d’une capacité de 59,6 kWh et d’un moteur de 240 chevaux, il revendique une autonomie maximale (en attente d’homologation finale) de 410 km dans sa configuration la moins énergivore (finition Eco). Doté d’une batterie à peine plus grosse (environ 60 kWh), le gros Tesla Model Y revendique 455 km d’autonomie maximale et une modeste Renault 4 E-Tech de 52 kWh est donnée pour 400 km.

A partir de 33 990€

Dans son communiqué officiel annonçant l’arrivée du modèle en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, VinFast donne un prix de base fixé à 33 990€ pour la finition Eco et à 37 990€ en finition Plus. Certes, le SUV offre à ce prix une présentation assez flatteuse et un bon niveau d’équipement de série (aides à la conduite de niveau 2, caméras 360, toit panoramique…). Mais l’autonomie de la variante Plus se limite officiellement à 379 km, ce qui laisse augurer d’une autonomie réelle bien plus limitée encore (et l’engin n’aura a priori pas droit au bonus écologique français). Notez que VinFast promet un 10-70% de charge en 24 minutes en courant continu et que le constructeur propose une garantie de 7 ans et 160 000 kilomètres.

Allez, vivement les premiers essais pour voir ce que valent vraiment ces produits VinFast.