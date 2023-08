La marque électrique Vinfast peut-elle faire mentir les journalistes automobiles ?

L’histoire de Vinfast ressemble à un conte de fée pour milliardaire rêveur. Celle de Phạm Nhật Vượng, un « self made man » devenu l’homme le plus riche du Vietnam grâce à un succès extraordinaire dans le monde des affaires. Sa société Vingroup, fondée en 1993, vendait aussi bien de la nourriture que des activités de distribution ou d’immobilier. Comme Jim Ratcliffe, un autre milliardaire (mais britannique celui-là) aux commandes d’un grand groupe industriel, Phạm Nhật Vượng a décidé de lancer sa propre marque automobile. Mais alors que Ratcliffe l’a joué relativement modeste en mettant au point le 4x4 Grenadier, son homologue vietnamien a tout de suite visé beaucoup plus grand : fondé en 2018, Vinfast espère tout simplement devenir un constructeur automobile à l’envergure mondiale. Sa stratégie ? Concevoir d'abord des modèles thermiques pour le marché local, mais surtout dans un second temps réussir à vendre sur tous les principales régions du globe des véhicules électriques grand public. Exactement comme Tesla, dont le succès extraordinaire a défié la plupart des pronostics qui, au début des années 2010, l’imaginaient sombrer à cause de ses dettes abyssales.

Les deux premiers modèles électriques de série de Vinfast, les grands SUV familiaux VF8 et VF9, nous ont été présentés en grande pompe à l’occasion d’un évènement fastueux au Vietnam l’été 2022 où le temps de roulage des prototypes était inversement proportionnel au budget des festivités sur place. Depuis, Vinfast fait acte de présence à tous les salons européens mais on attend toujours d’essayer ses modèles dans de vraies conditions. Plus en avance aux Etats-Unis, Vinfast a déjà fait essayer son VF8 là-bas au printemps dernier. Hélas, les retours des journalistes ont été mauvais : le magazine Road & Track a titré son essai « Le VF8 est inacceptable », Motortrend « Retour à l’envoyeur » et le journaliste d’InsideEV a sobrement inscrit « Yikes » pour décrire son expérience (une expression que l’on peut traduire par « Beurk »). De façon unanime, les journalistes ont décrit un véhicule manquant de mise au point et doté de systèmes déficients. Des avis contrastant nettement avec les premières impressions données au Vietnam, où Vinfast offrait d’ailleurs 10 000 dollars à certains journalistes pour venir parler de la voiture.

A la suite de ces essais américains, la direction de Vinfast a réagi : « Nous avons reçu plusieurs critiques récemment à propos de la VF 8. La plupart des critiques sont équilibrées et positives, indiquant que le VinFast VF 8 possède un extérieur et un intérieur modernes et magnifiquement conçus, de bonnes performances et une large gamme de technologies. De plus, la VF 8 a obtenu la note de sécurité 5 étoiles ASEAN NCAP. Il y a également des retours constructifs sur certaines améliorations potentielles de la part de certains journalistes. Nous les avons pris en compte et travaillerons sur ces améliorations. VinFast s'efforce constamment de s'améliorer afin de fournir à ses clients des produits et des services d'une qualité exceptionnelle. Les véhicules exportés vers l'Union européenne répondront aux exigences de qualité du marché. ». Chez nous en France, les premiers essais du VF8 devraient avoir lieu dans les semaines à venir.

Vinfast poursuit sa grande marche en avant

VinFast essuie aussi de lourdes pertes financières pour l’instant : 599 millions de dollars sur le premier quart de l’année 2023, après une perte totale de 2,1 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2022. Depuis 2017, le milliardaire fondateur et ses associés auraient déjà englouti près de 10 milliards de dollars pour le développement de Vinfast (source : Automotive News). Dans ce contexte, l’introduction de Vinfast dans la bourse américaine le 15 août dernier a un peu surpris tout le monde : le titre de la marque a rapidement pris de la valeur, dépassant presque immédiatement la valorisation boursière de références comme Ford, Stellantis ou Volkswagen ! Mais après une pointe à 37 dollars, le titre a ensuite dégringolé. Tombé jusqu’à 13,17 dollars au plus bas le 18 août dernier, il a fini à 17,58 dollars hier. C’est moins que la valeur initiale, fixée à 22 dollars le 15 août.

Vinfast espère toujours vendre 50 000 voitures dans le monde en 2023, malgré l’accueil assez froid fait au VF8 aux Etats-Unis par la presse. Sur le papier, les prestations de ce modèle (353 chevaux et 420 km d’autonomie avec les « petites » batteries de 82 kWh) n’ont rien de révolutionnaire chez nous non plus avec un prix de base affiché actuellement à 50 990€ sur le site français. Les problèmes décrits dans les premiers essais américains pourront-ils être solutionner avant les essais européens qui doivent avoir lieu avant la fin de l’année ?

Tesla a enchaîné de longues années de galère financière en frôlant la faillite à plusieurs reprises, mais la marque d’Elon Musk a été sauvée par les qualités de ses produits. Pour l’instant, celles des autos Vinfast ne permettent pas d’imaginer une issue aussi miraculeuse même s’il faudra attendre de les essayer nous-même pour nous faire une idée plus précise du sujet. N’oublions pas non plus que Vinfast prépare d’autres modèles potentiellement meilleurs : les SUV VF6 et VF7 qui paraissent d’ailleurs mieux calibrés pour notre marché, ou même l’étonnant petit VF3 au design très marquant. Alors, Vinfast peut-il faire mentir les journalistes automobiles qui n’avaient déjà pas été nombreux à prévoir l’extraordinaire ascension de Tesla il y a dix ans ? Le constructeur vietnamien possède-t-il réellement les qualités pour accéder à un tel succès à moyen terme ?