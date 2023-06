Vinfast VF3, un tout petit 4x4 électrique

Vinfast est actuellement en plein lancement mondial de ses tout premiers SUV électriques, les grands VF8 et VF9. La nouvelle marque vietnamienne, lancée sur le marché automobile en 2018 par l’homme le plus riche du pays, ambitionne de devenir une nouvelle référence et espère un développement à la « Tesla ». Encore faudra-t-il pour cela prouver la valeur de ses produits qui, pour l’instant, n’impressionnent pas par leur audace ou leur contenu technologique assez classique dans leurs catégories respectives. Le petit VF3 que vient de dévoiler Vinfast est lui beaucoup moins classique.

Il s’agit d’un véhicule long de seulement 3,11 mètres, c’est-à-dire beaucoup plus court qu’un Suzuki Jimny (3,65 mètres) dont il s’approche par sa silhouette. Il possède un moteur électrique dont la puissance et la taille des batteries correspondantes ne sont pas précisés et d’après Vinfast, il y aurait de quoi caser jusqu’à cinq personnes dans cette toute petite auto !

Conçu pour le Vietnam

Dans sa communication, Vinfast parle du marché vietnamien comme cible spécifique et ambitionne de vendre l’auto en grand nombre à ses habitants grâce à « une autonomie impressionnante qui conviendra à la majorité des conducteurs ». On n’en connaît pas encore le prix mais on sait déjà que le carnet de commandes doit ouvrir en septembre au Vietnam avec des livraisons attendues pour le troisième trimestre 2024. En espérant que d’ici là, la situation économique s’améliore pour Vinfast qui subit actuellement des pertes énormes. Pour l’instant, Vinfast ne parle pas de la commercialisation du VF3 en-dehors du Vietnam.