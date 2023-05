Vinfast promet une petite voiture électrique à 11 000€

Et si le salut de Vinfast passait par les voitures électriques abordables ? Fondée par un milliardaire de l’industrie vietnamien qui veut imposer sa nouvelle marque automobile partout dans le monde à la façon de Tesla, Vinfast lance actuellement ses SUV électriques VF8 et VF9 aux Etats-Unis et en Europe. Hélas, les premières critiques des journalistes sont pour l’instant mauvaises, le constructeur fait face à de gros défis d’industrialisation et la société brûle beaucoup d’argent.

Pas de quoi entamer l’optimisme du patron Pham Nhat Vuong pour autant, qui se félicite de l’augmentation récente de la production, prévoit 50 000 ventes sur l’année 2023 et table déjà sur une rentabilité en 2024. Dans le cadre du grand meeting annuel de Vinfast, il a aussi fait quelques déclarations intéressantes devant les actionnaires. Non seulement il a annoncé un projet de pick-up électrique, mais il a également parlé d’une petite voiture électrique « vendue entre 10 000 et 12 000 dollars », soit à peine plus de 11 000€ dans la fourchette la plus haute.

Rien de concret

Parle-t-il d’une voiture conçue pour des marchés comme la Chine (où on trouve déjà beaucoup de microcitadines à ces tarifs-là) ou d’un véhicule plutôt tourné vers d’autres pays ? Faute de détails, il s’agit d’une annonce très peu concrète qui dépendra évidemment du bon succès de Vinfast avec ses gros SUV électriques. Si l’optimise règne officiellement, le constructeur fait pour l’instant face à des vents contraires.

Source : Reuters