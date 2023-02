Le constructeur vietnamien VinFast en pleine gueule de bois

C’était l’été 2022. VinFast organisait un voyage de presse somptueux au Vietnam dans l’ïle privative appartenant à Vingroup, maison mère de VinFast et gigantesque conglomérat dirigé par Pham Nhat Vuong, un milliardaire vietnamien qui a décidé de fonder sa propre marque automobile et de l’implanter partout dans le monde. Si certains invités restaient prudents face aux chiffres d’expansion annoncés et aux gros moyens déployés sur place, d’autres se contentaient de relater la communication de la marque. VinFast voulait attirer l’attention médiatique par tous les moyens sur ses nouveaux SUV électriques : aux Etats-Unis, le Youtubeur star Matt Farah explique que la marque lui a proposé 10 000 dollars pour venir au Vietnam et parler de ses modèles (il a refusé). Très présent également au dernier Mondial de l’Automobile de Paris, VinFast commercialise désormais chez nous deux modèles (les VF8 et VF9) en attendant l’arrivée ultérieure des VF6 et VF7.

Mais VinFast fait aujourd'hui face à un lancement difficile, partout dans le monde. La marque a perdu quasiment trois milliards de dollars entre 2021 et septembre 2022 et prévoit d’essuyer d’autres pertes à court terme. Pham Nhat Vuong et ses associés ont déjà investi 7,5 milliards de dollars dans VinFast depuis 2017 et dans des propos rapportés par Bloomberg, le milliardaire ne « prévoit pas d’investir davantage de ses fonds personnels ». Il vient heureusement d’obtenir l’autorisation pour son projet d’usine aux Etats-Unis en Caroline du Nord mais commence mollement sa production au Vietnam (avec du retard sur le calendrier prévu) et organise déjà une campagne de rappel.

La qualité des modèles va-t-elle sauver VinFast ?

Souvenons-nous de la situation économique désastreuse de Tesla il y a encore moins de dix ans, lorsque le constructeur américain ne parvenait pas à faire décoller sa production et qu’il essuyait des pertes économiques abyssales. La marque a ensuite été sauvée par la qualité de ses produits, techniquement supérieurs aux modèles électriques qui existaient alors. VinFast pourra-t-elle aussi s’en sortir grâce à la valeur de ses autos ? Le gros SUV familial VF8 démarre à 62 200€ en France et le gigantesque VF9 à 82 950€. A ces prix élevés, VinFast promet une garantie de 10 ans et 200 000 kilomètres. Le VF8 coûte moins cher qu’un Tesla Model X plus petit et fait l’effort de proposer un haut niveau d’équipement intérieur, mais il affiche un design peu différentiant, une autonomie WLTP moyenne (420 km ou 471 km avec la grosse batterie optionnelle) et des performances quelconques. Reste donc à savoir si les clients oseront mettre autant d’argent dans des modèles d’une marque à l’image totalement inconnue pour l’instant. Le problème est le même que pour les modèles luxueux du Chinois Byd…