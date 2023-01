Nouvelles Tesla Model S et X : à partir de 113 990€

Depuis quelques mois, il était possible de commander les nouvelles versions restylées de la grande berline Model S et du gros SUV Model X de Tesla en France. Mais jusqu’à présent, seules les versions « Plaid » ultra-puissantes étaient disponibles au catalogue, respectivement affichées à 138 990€ et 141 990€. Plus maintenant : la division française de Tesla vient enfin d’ouvrir les commandes de ses deux grands modèles dans leurs versions d’entrée de gamme, disposant de motorisations à peine moins véloces.

Grâce à son groupe motopropulseur de 670 chevaux, la Model S d’entrée de gamme abat le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Doté de la même mécanique, le Model X premier prix l’effectue en 3,9 secondes. Soit des chronos déjà quasiment au niveau des modèles électriques les plus performants du marché. Grâce aux grosses batteries dont la capacité se situe aux environs des 100 kWh (là aussi pas de chiffres officiels) et des réglages moins radicaux que sur les versions Plaid, l’autonomie se situe à un niveau meilleur que jamais : 634 kilomètres pour la Model S, 576 kilomètres pour le Model X pénalisé par son aérodynamisme de SUV.

113 990€ et 121 990€

La Model S d’entrée de gamme, livrable entre janvier et mars 2023, coûte finalement 113 990€. Le Model Y d’entrée de gamme, livrable lui aussi entre janvier et mars 2023, démarre à 121 990€. On parle de tarifs élevés mais compte tenu des performances, de la taille des batteries et de l’équipement de série (le même à bord que dans les versions Plaid), le. Rapport prix/prestations semble excellent sur le papier dans la catégorie des modèles électriques de luxe.