Le VinFast VF8 (2024) réduit encore son prix en France, mais...

A part quelques Youtubeurs rémunérés directement par VinFast, aucun média n’a pu essayer sérieusement le nouveau SUV électrique VF8 (en-dehors d’une très brève prise en main au Vietnam à laquelle avait participé Caradisiac en 2022). Malmené par les médias américains lors de sa présentation presse dans le pays l’année dernière, il avait déjà abaissé son prix de vente en 2023 chez nous pour essayer de convaincre la clientèle (à 50 999€ avec de grosses batteries de 87 kWh).

Il vient de descendre à nouveau son prix de vente chez nous. Le voilà désormais à 49 490€ en finition Eco, toujours avec la grosse batterie de 87,7 kWh. Il dispose à ce prix d’un équipement de série généreux et offre aussi 2 500€ de charge rapide pour les commandes passées avant le 31 mars 2024. En LOA sur 3 ans, il revient à 498,22€ par mois avec un premier loyer de 7 850€.

Toujours plus cher que les autres

Hélas, cette nouvelle baisse de prix ne suffit pas à rendre le VF8 incontournable sur le marché des SUV familiaux électriques. Il peut certes compter sur un habitacle très spacieux et de grosses batteries mais il ne revendique que 471 km d’autonomie à cause d’une efficience très moyenne. A titre de comparaison, un Renault Scénic E-Tech Grande Autonomie de 87 kWh affiché à 46 990€ revendique lui 625 km d’autonomie WLTP et le Peugeot E-3008 à 44 990€ fait mieux lui aussi (527 km) malgré ses accumulateurs plus petits (73 kWh). Maintenant que les principaux SUV électriques du marché ont tous baissé leur prix, l’offre de VinFast paraît encore trop cher pour un véhicule dont les qualités posent toujours question.