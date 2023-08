En France, le Vinfast VF8 est moins cher que prévu

Vinfast, c’est ce nouveau constructeur automobile vietnamien qui veut devenir une marque incontournable aux Etats-Unis et en Europe. Un constructeur qui fait pour l’instant face à quelques forts vents contraires, ce qui ne l’empêche pas de déployer son premier modèle de série en Europe. Les livraisons du VF8, un SUV électrique de 4,75 mètres de long rival des Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Nissan Ariya et autres Skoda Enyaq, doivent débuter au troisième trimestre 2023.

Et le modèle vient de changer totalement sa gamme de prix. Alors que Vinfast prévoyait initialement un système de location pour les batteries de la voiture, la marque va finalement se contenter d’un format « comptant » ou d’une location longue durée classique. Le tout avec des prix abaissés pour le rendre plus compétitif face à ses concurrents : dans sa finition de base Eco, le VF8 coûtera 50 999€ en achat comptant.

Un prix plus élevé que celui de certains concurrents (proposés eux à moins de 47 000€ en entrée de gamme pour bénéficier du bonus écologique), mais qui correspond à un modèle équipé de série de très grosses batteries de 87,7 kWh en capacité nette (là où les rivaux utilisent des accumulateurs plus petits) et d'un groupe motopropulseur de 353 chevaux. Malgré la présence de ces grosses batteries, l’autonomie maximale du VF8 n’est annoncée qu’à 471 km. A titre de comparaison, un Skoda Enyaq 80 à batteries de 77 kWh en capacité nette revendique 544 km d’autonomie maximale. Un Tesla Model Y de base, doté de petites batteries de moins de 60 kWh en capacité nette, est donné pour 455 km. Quant à la finition haut de gamme « Plus » du VF8 développant 408 chevaux, elle s’affiche à 59 390€.

En LOA à 499€ par mois

Outre l’achat comptant, le Vinfast VF8 sera disponible en location avec option d’achat à partir de 499€ par mois avec un premier loyer de 7 500€ (et 24 903€ en option d'achat finale après 48 mois). Notez que les véhicules de Vinfast sont garantis pendant 10 ans et 200 000 kilomètres, alors que les batteries sont garanties 10 ans kilométrage illimité. Après le VF8, Vinfast commercialisera le gros VF9 (5,12 mètres de long) puis les modèles VF6 et VF7 plus compacts. Les premiers essais presse du VF8 auront lieu avant la fin de l’année.