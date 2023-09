Le stand VinFast en direct du salon de lyon 2023

Comme les marques chinoises, l’enseigne vietnamienne VinFast n’a pas loupé le salon de Lyon 2023 pour exposer ses nouveautés électriques et plus particulièrement, son SUV VF8 dont les premières livraisons doivent arriver avant la fin de l’année en France. Pour rappel, ce SUV électrique familial de 4,75 mètres de long et disposant de batteries de 87 kWh est déjà disponible à la commande au prix de 50 990€. Les premiers essais presse devraient avoir lieu dans les semaines à venir et on saura enfin ce que vaut ce véhicule qui a déjà fait couler beaucoup d’encre sur Caradisiac.

Le stand de VinFast à Lyon comprend aussi le VF9, un gigantesque SUV à sept places de 5,12 mètres qui doit renforcer la gamme du constructeur dans le courant de l’année prochaine. Son prix ? Environ 80 000€ d’après les estimations des communicants consultés sur place. De quoi concurrencer le récent Kia EV9, qui vient d’abaisser son prix de base sur le marché français.

L’instant Caradisiac

Comme vous pouvez le constater dans l’image ci-dessous même si cela se remarque assez mal dans la photo, le VF9 exposé au salon de Lyon possédait un petit problème au niveau de sa suspension arrière. On dirait qu’il a été chargé avec deux tonnes de béton dans le coffre ! Il s’agit d’un exemplaire de présérie différent du modèle définitif dont la commercialisation doit débuter l’année prochaine.