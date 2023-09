Le gros Kia EV9 électrique devient moins cher (mais c’est relatif)

Le haut de gamme électrique Kia prend la forme d’un nouveau gros SUV long de 5,01 mètres au style massif, dont l’habitacle volumineux peut accueillir sept personnes. Un engin à la carrure américaine qui coûte aussi cher qu’une grosse berline électrique Mercedes-Benz ou BMW avec son prix de base fixé à 78 000€ en finition Earth ou même 86 000€ pour la version haut de gamme, une politique de prix audacieuse pour le constructeur coréen qui n’en finit plus de monter en gamme.

Pour ceux qui ne s’estiment pas encore prêts à investir autant d’argent dans un SUV Kia, le constructeur coréen lance une autre variante plus accessible dans une finition moins bien équipée. Nommée « EV9 », cette finition abaisse le prix de base à 73 000€ en sacrifiant quelques éléments comme l’affichage tête-haute, la sono Méridian ou les caméras à 360 degrés. A ce prix, n’imaginez pas pour autant devoir composer avec des jantes tôlées de 15 pouces à enjoliveurs ou une climatisation manuelle : l’EV9 reste richement doté dans l’absolu à l’extérieur comme à l’intérieur.

Un prix bien placé ?

Rappelons qu’à ce prix de base, l’EV9 possède un moteur de 204 chevaux connecté à des batteries énormes de 99,8 kWh. Il reste un peu plus cher qu’un BYD Tang (70 800€) et voit le Tesla Model X se rapprocher depuis sa récente baisse de prix avec un tarif désormais fixé à 99 990€ pour le gros Américain à la motorisation beaucoup plus puissante. Un BMW iX de base, disposant d’un moteur de 326 chevaux et de batteries de 74,1 kWh net (mais pas d’un intérieur à sept places), est lui affiché à partir de 84 200€.