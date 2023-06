Le nouveau Kia EV9 électrique coûte le prix d’une voiture de luxe

Il y a quelques semaines, Kia levait le voile sur son nouveau grand SUV électrique EV9. Positionné au-dessus de l’EV6, ce gigantesque modèle familial long de 5,01 mètres joue les vaisseaux amiraux avec un design assez fort et des prestations haut de gamme. Peut-il permettre à Kia de devenir une alternative crédible aux marques premium après avoir déjà tenté de piquer des clients aux Allemands avec sa berline Stinger ?

Une chose est sûre : les prix de ce nouveau Kia EV9 sont costauds. Alors que l’EV6 démarre à 49 690€, son grand frère coûtera 78 000€ dans sa version d’entrée de gamme de 204 chevaux en finition Earth (avec les optiques LED adaptatives, la sellerie en cuir végan, les caméras 360 degrés, les radars de stationnement avant et arrière, l’aide au maintien dans la voie, la climatisation trizone, l’affichage tête haute, la pompe à chaleur ou encore les jantes de 19 pouces). La version à transmission intégrale de 385 chevaux s’affichera 86 000€ avec des jantes de 21 pouces, des boucliers GT-Line, une sellerie plus cossue, un ciel de toit en suédine, des optiques avant matricielles, un toit arrière vitré ou encore l’assistant de stationnement à distance.

Les concurrents sont au moins aussi chers

Dans la catégorie des grands SUV électriques (à sept places ou non), les tarifs pratiqués sont très élevés. Le Byd Tang démarre à 70 800€ avec une motorisation plus puissante, le Tesla Model X à plus de 110 000€ avec des performances très supérieures et les modèles de chez BMW et Mercedes dépassent largement les 80 000€ en prix de base. Kia s’aligne donc à peu près sur la stratégie de la concurrence et ce genre d’engin restera probablement assez confidentiel sur notre marché.