Le prix des Tesla Model S et X dégringole de manière vertigineuse

En début d’année, déjà, Tesla avait enlevé quasiment 10 000€ au prix de sa Model 3 avant de la rendre encore plus abordable quelques semaines plus tard. Le tarif du Model Y avait lui aussi été réduit dans de grosses proportions, ce qui n’avait pas manqué d’énerver les clients des deux modèles ayant reçu leur auto quelques jours avant.

Eh bien Tesla nous refait le coup cette fois pour les Model S et X. Après quelques variations de prix ces mois dernier dont une baisse monumentale de 10 000€ en avril, le constructeur américain frappe encore plus fort et baisse de près de 12 000€ les prix de sa grande familiale électrique ! La Model S Grande Autonomie, affichée à 106 490€ il y a quelques heures, coûte désormais 94 990€. Sa déclinaison surpuissante Plaid vaut désormais 109 990€ sans option. Pour une voiture de plus de 1000 chevaux, c’est presque cadeau…

Le Model X à partir de 99 990€

Quant au SUV Model X, il s’affiche à 99 990€ soit une baisse subite de 13 500€ ! Sa version Plaid coûte même 114 990€ contre 131 990€ quelques heures plus tôt. Dans l’industrie automobile, ces variations de prix chez Tesla sont absolument uniques. Rappelons qu’en fonction du contexte industriel, la marque peut également agir de cette façon dans l’autre sens. L’année dernière, la Model 3 avait vu son prix augmenter de 10 000€ en quelques mois. Une chose est sûre : les deux grands modèles de Tesla se retrouvent à des prix défiants toute concurrence.