Les Tesla Model S et X augmentent leurs prix

Dans la grande valse des tarifs Tesla, c’est au tour des Model S et X de changer à nouveau leur gamme de prix. Il y a quelques jours, le Model Y a pris 1 000€ de plus sur ses versions de base et Grande Autonomie. Cette fois, la hausse concerne les deux gros véhicules haut de gamme du constructeur américain. La Model S, récemment descendue à 103 990€ dans sa version de base Grande Autonomie, coûte désormais 106 490€.

La variante Plaid ultra-sportive, abaissée à 128 990€ au même moment, remonte elle à 131 490€. Notez que cette dernière dispose enfin en option du pack piste à 18 435€, composé de freins carbone-céramique, de jantes allégées et de pneus semi-slick Goodyear pour améliorer son efficacité et son endurance en conduite sportive. Un pack qui permet d’augmenter la vitesse maximale à 322 km/h au lieu de 250 km/h.

Augmentation aussi pour le Model X

Du côté du grand SUV Model X, la version Grande Autonomie de base remonte à 114 490€ au lieu de 111 990€ il y a quelques jours. La variante Plaid passe elle à 134 490€ au lieu de 131 990€. Les deux grosses Tesla sont donc désormais plus chères de 2 500€ quelle que soit la version choisie, mais rappelons que leur prix avait baissé de 10 000€ le mois dernier. Les prix Tesla en ce moment, c’est vraiment comme le cours de la bourse !