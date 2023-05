Le prix du Tesla Model Y remonte de 1 000€

Le prix des modèles familiaux de Tesla évolue un peu comme le cours de la bourse depuis quelque temps. L’année dernière, celui de la Model 3 a grimpé de 10 000€ dans la version d’entrée de gamme. Il s’est ensuite réduit de façon spectaculaire par deux fois au cours de l’année 2023 : d’abord en janvier avec une baisse de près de 9 000€ sur la propulsion, puis encore de 3 000€ supplémentaires il y a quelques jours. Dans le même temps, le Model Y « propulsion » est passé de 49 990€ (son prix de lancement l’année dernière) à 44 990€ en deux temps lui aussi. Mais si le prix de la gamme Model 3 est toujours d’actualité (41 990€ pour la version de base, 49 990€ pour la version Grande Autonomie et 53 990€ pour la Performance), il y a du changement depuis aujourd’hui sur le Model Y.

Le SUV familial de Tesla coûte en effet 1 000€ de plus dans sa version de base depuis ce matin. Il est désormais à 45 990€ sans options, alors que la variante Grande Autonomie prend elle aussi 1 000€ et se négocie désormais à 52 990€. Le Model Y Performance, en revanche, reste au même prix de 59 990€.

Pas de changement sur les grosses Tesla

Du côté des grands Model S et X, il n’y a pas de changement : la berline reste à 103 990€ dans sa version Grande Autonomie et à 128 990€ en variante Plaid. Le SUV Model X à portes papillon coûte toujours 111 990€ en version Grande Autonomie et 131 990€.