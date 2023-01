Ces clients de Tesla ulcérés par la baisse des prix

Jusqu’au jeudi 12 janvier dernier, il fallait débourser 49 990€ si vous vouliez vous offrir la moins chère des Tesla, le Model Y dans sa version de base. Ou 53 490€ si vous vouliez craquer pour la plus accessible des berlines Model 3. Mais à partir du 13 janvier au matin, investir dans un Model Y d’entrée de gamme ne coûtait plus que 41 990€ grâce à un prix baissé à 46 990€ donnant droit aux 5 000€ de bonus écologique. La Model 3, elle, revenait carrément 39 990€ avec son addition passée à 44 990€ et le même bonus ! Comme en 2020 lorsque Tesla avait baissé lourdement les prix de sa Model S sans prévenir, les clients ayant reçu leurs nouvelles voitures ces derniers mois (après de nombreuses hausses des tarifs décidées par Tesla tout au long de l’année 2022) l’ont mauvaise, naturellement.

Ces clients mécontents se sont exprimé auprès des journalistes du Parisien. Ils s’estiment lésés, considérant que la valeur de leurs voitures a été totalement sabordée par Tesla avec cette politique de grosse baisse des prix. En une journée, une Model 3 de base venait de perdre 13 000€ dans sa valeur grâce à la réduction du prix et sa nouvelle éligibilité au bonus écologique ! Cette stratégie a évidemment eu un gros impact sur la valeur des modèles proposés sur le marché de l’occasion. Et les propriétaires ayant récemment reçu leurs nouvelles Tesla Model 3 et Y demandent au constructeur américain de faire un geste commercial en guise de dédommagement. Dédommagement qui ne semble absolument pas à l’ordre du jour. Tesla précise tout de même que les autos commandées mais pas encore livrées bénéficieront bien de cette grosse réduction des prix. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui ont commandé leur Model 3 ou Y pour beaucoup plus cher qu’ils ne la recevront…

Faire disparaître les stocks

Cette stratégie très agressive de Tesla partout dans le monde a été mise en place afin de relancer les ventes après une période moins bonne. Elle a eu des effets impressionnants puisque les stocks auraient fortement baissé en quelques jours : les différents points de ventes de Tesla crouleraient depuis sous les commandes aux Etats-Unis et les délais de livraison devraient bientôt s’allonger si la demande ne faiblit pas. Reste à savoir si Tesla peut se permettre de garder longtemps des prix aussi bas. Bien plus bas que ceux des concurrents électriques directs de la Model 3 et du Model Y.