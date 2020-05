Tesla : grosse baisse de tarif pour les Model S et X

Le Tesla Model X et surtout la Model S sont clairement plus proches de la fin de carrière que du début. Le constructeur américain avait constaté une baisse logique de leurs ventes, notamment aux USA, avec l'arrivée de la Model 3 qui a fait exploser les ventes de la marque californienne. Si l'ensemble du catalogue subit une baisse des prix aux Etats-Unis, en France, seules les Model S et X ont droit à des réévaluations tarifaires.

L'entrée de gamme de la Model S passe de 91 000 à 83 990 €. La gamme est désormais composée de la version "Grande Autonomie" et de la "Performance", qui est affichée à 100 990 €. Pour le Model X, la baisse est tout aussi importante puisque le ticket d'entrée passe de 96 700 à 89 990 €. Là aussi, les deux variantes sont la "Grande Autonomie" et la "Performance", à 106 990 €.

La Model 3, en revanche, ne bouge pas, contrairement aux versions américaines, qui débutent à 37 990 $. En France, la berline démarre à 49 600 € en propulsion et 57 800 € en quatre roues motrices.