Les Tesla s'arrachent depuis la grosse baisse de prix

Stupeur chez les nouveaux propriétaires de Tesla Model 3 en France la semaine dernière. Facturée 53 490€ il y a encore quelques jours, la Model 3 d’entrée de gamme s’affiche désormais 44 990€. En quelques heures, son prix a chuté de près de 9 000€. Ou même de 13 000€ si on prend en compte le bonus écologique de 5 000€ auquel elle a désormais droit ! Cette baisse des prix, qui concerne aussi le Model Y dans des proportions moins vertigineuses, se retrouve dans tous les principaux marchés de Tesla dans le monde. Aux Etats-Unis par exemple, la Model 3 d’entrée de base coûte 13 000 dollars de moins depuis quelques jours (en comptant le crédit d’impôt prévu par l’Inflation Reduction Act). En Chine, ces prix ont baissé de 4 000 ou 5 000 dollars selon la version.

Résultat logique, Tesla croule désormais sous les commandes. D’après les journalistes américains d’Electrek, de nombreux distributeurs de Tesla aux Etats-Unis ont réalisé leurs records de vente absolus cette dernière semaine dans le pays. Le constructeur ferait actuellement face à une demande « sans précédent », les clients affluant grâce à la grosse baisse des prix consentie la semaine dernière. Les stocks dans le pays diminuent et il n’y aura bientôt plus de véhicule disponible rapidement à ce rythme. En Chine, la situation est identique.

Bientôt la même situation qu’au début 2022 ?

L’énorme baisse des prix de Tesla produit donc les effets que la marque cherchait : booster ses ventes au maximum et attiser la demande. A l’heure actuelle, le configurateur de Tesla en France affiche toujours des dates de livraison comprises entre « janvier et mars 2023 » pour une commande passée d’une Model 3 ou d’un Model Y. Ces délais de livraison vont-ils s’allonger dans les prochaines semaines à cause de cette baisse des prix et d’une hausse de la demande ? Les prix pourraient-ils remonter une fois les stocks totalement vidés ? Rappelons que cette baisse des prix devance possiblement l’arrivée d’une Model 3 améliorée cette année. Ceux qui ont acheté leur voiture au prix fort il y a quelques semaines doivent vraiment fulminer…