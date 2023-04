Enorme baisse des prix chez Tesla, la Model 3 à partir de 41 990€

Tesla avait déjà surpris tout le monde au début de l’année en baissant considérablement le prix de ses Model 3 et Y après des mois de hausse successive. Le constructeur américain a décidé d’en remettre une couche en revoyant entièrement sa grille de tarifs en France (et dans le reste de l’Europe). Déjà abaissée à 44 990€ dans sa version de base propulsion, la Model 3 passe à 41 990€ soit le prix le plus abordable jamais vu dans toute l’histoire de la marque chez nous. Avec le bonus écologique de 5 000€, elle ne coûte plus que 36 990€ ! La baisse est aussi de 3 000€ pour la Model 3 Grande Autonomie (49 990€ au lieu de 52 990€) et elle atteint même 6 000€ pour la version Performance (53 990€ au lieu de 59 990€). Pour le prix d’un SUV électrique presque basique, vous avez désormais une familiale ultra-sportive !

La baisse concerne aussi le Model Y, désormais disponible à 44 990€ dans sa version de base au lieu de 46 990€ précédemment. Sa variante Grande Autonomie perd aussi 2 000€ (51 990€ au lieu de 53 990€) et la version Performance passe à 59 990€ au lieu de 63 990€. Le SUV familial, meilleure vente de la marque dans le monde, revient donc désormais à 39 990€ bonus écologique déduit…

10 000€ de moins sur les grandes Model S et Y !

Ce n’est pas tout : les grands modèles de Tesla cassent encore plus les prix. De 10 000€ ! La Model S Grande Autonomie se négocie désormais à 103 990€ au lieu de 113 990€ et l’ultra-performante Plaid de 1034 chevaux coûte 128 990€ au lieu de 138 990€.

Même chose pour le Model X, dont la version Grande Autonomie perd 10 000€ pour passer à 111 990€ (131 990€ pour le Model X Plaid). Ce sont les récents clients de Tesla qui vont encore se plaindre. Quand aux concurrents de Tesla, ils vont se gratter la tête. La Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech, par exemple, sont désormais beaucoup plus chères que la Model 3 et se retrouvent moins abordables que le Model Y !