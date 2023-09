Le Vinfast VF8 arrive enfin en Europe

L’invasion mondiale de VinFast est-elle sur le point de commencer ? Le constructeur automobile vietnamien fondé en 2017, qui espère conquérir tous les grands marchés de la planète grâce à une gamme complète de véhicules électriques, a connu un lancement un peu mouvementé aux Etats-Unis où ses produits n’ont pas été acclamés par la critique. En Europe, la marque a été confronté à quelques retards au niveau du processus d’homologation mais d’après les journalistes de Reuters, VinFast a enfin réussi à valider cette homologation sur le Vieux Continent.

3000 exemplaires du VF8 seront ainsi immatriculés en France, en Allemagne et aux Pays-Bas avant la fin de l’année 2023 (des véhicules assemblés pour l’instant dans le nord du Vietnam). On va donc sans doute bientôt pouvoir prendre le volant de ce nouveau SUV électrique, rival des Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Nissan Ariya et autres Hyundai Ioniq5, affiché chez nous à partir de 50 999€.

L’objectif de 50 000 ventes électriques en 2023 sera-t-il atteint ?

VinFast a récemment annoncé un objectif de livrer 50 000 voitures électriques dans le monde en 2023, avant une accélération de sa production. On apprenait récemment que parmi les 11 300 exemplaires livrés pendant le premier semestre, la moitié a été achetée par une société de taxis vietnamienne appartenant au patron de VinFast. D’après Reuters, 2100 exemplaires du VF8 avaient précédemment été livrés aux Etats-Unis. Et où en est le cours de l’action VinFast, si volatile depuis ses débuts au Nasdaq ? A 15,75 dollars, un niveau bien plus bas que celui de l’ouverture après des épisodes de hausse spectaculaires.