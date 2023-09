La moitié des Vinfast électriques vendues sont en fait achetées par Vinfast

L’actualité de VinFast est à l’image de ses fluctuations en bourse : passionnante. Cette nouvelle marque automobile vietnamienne, que le patron milliardaire veut désormais positionner comme l’un des constructeurs leaders mondiaux en matière de voitures électriques, défraie régulièrement la chronique depuis le début de l’année. Introduite en bourse aux Etats-Unis le 15 août dernier, l’action de la marque a rapidement atteint une capitalisation très impressionnante (au-dessus de celle de tous les autres groupes automobiles à l’exception de Tesla et BYD).

Alors que ce cours de l’action de VinFast ne cesse de varier dans des proportions inhabituelles (à l’heure où nous écrivons ces lignes, elle vaut moins que sa valeur initiale), on apprend qu’une partie importante des ventes des modèles électriques de VinFast ne concerne pas tout à fait des clients tiers. Les journalistes américains de Barron’s rapportent en effet que sur les 11 300 VinFast électriques vendues sur les six premiers mois de l’année 2023, plus de la moitié l’ont été à une société de taxi vietnamienne du nom de Green and Smart Mobilité. Elle appartient à Pham Nhat Vuong qui n’est autre que le patron de VinFast, à la tête d’un conglomérat gigantesque de sociétés au Vietnam (rassemblées dans VinGroup). Cette information a été donnée par la SEC (United States Securities and Exchange Commission), qui est l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

Qui achètera les 50 000 Vinfast de 2023 ?

Pour rappel, Vinfast a récemment annoncé un objectif de 50 000 voitures électriques vendues dans le monde en 2023 malgré un lancement délicat aux Etats-Unis et des procédures d’homologation retardées en Europe. En France, le VF8 est déjà disponible à la commande au prix de base de 50 999€.