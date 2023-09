Vinfast, la bourse ou la vie

De quelle façon Vinfast va-t-il marquer l’histoire de l’automobile ? Ce projet de constructeur automobile monté en 2018 par Pham Nhat Vuong, l’homme le plus riche du Vietnam qui a fait fortune dans l’industrie du pays à la fin du siècle dernier, a pris un tournant plus ambitieux encore lorsqu’il a décidé d’en faire une marque électrique mondiale et ne plus se contenter de vendre des voitures thermiques rebadgées au Vietnam. Depuis, on suit régulièrement les avancées de cette enseigne aux objectifs colossaux. Les VF8 et VF9, ses deux premiers modèles électriques de grande série, prennent la forme de gros SUV familiaux. Malgré un dessin signé Pininfarina et une belle interface numérique à l’intérieur avec de très grands écrans, ils n’ont pas impressionné les foules et encore moins les journalistes automobiles américains lors des premiers essais outre-Atlantique du VF8 (Vinfast prépare actuellement la construction d’une usine aux Etats-Unis et y commercialise déjà son SUV électrique).

Vinfast veut envahir tous les principaux marchés du monde y compris l’Europe, mais le constructeur aurait d’après SeekingAlpha annulé sa venue au dernier salon de Munich 2023 pour régler des problèmes d’homologation de ses VF8 et VF9 sur le Vieux Continent. Malgré ces problèmes rencontrés aux Etats-Unis et en Europe, Vinfast espère toujours vendre 50 000 voitures sur l’année 2023 avant l’augmentation progressive de sa production mondiale. Vinfast explique d’ailleurs avoir livré quelques 19 000 voitures électriques dans le monde entre janvier et juin 2023 mais la quasi-totalité de ces ventes concernent le Vietnam et seulement 137 exemplaires du VF8 auraient été écoulé à cette date aux Etats-Unis d’après Standard & Poor (et encore moins en Europe).

Les montagnes russes en bourse

Les ambitions mondiales de Vinfast passent également par sa capitalisation boursière, dont les variations spectaculaires depuis son introduction au Nasdaq américain le 15 août dernier affolent les spéculateurs et inquiètent les investisseurs. Introduite à 22 dollars, l’action Vinfast a beaucoup augmenté avant de passer sous sa valeur initiale et de…littéralement exploser les jours suivants ! Brièvement passée devant la quasi-totalité des groupes automobiles mondiaux en termes de capitalisation (seuls Tesla et Toyota pesaient plus lourd que Vinfast au 28 août dernier), la valeur de l’action Vinfast est nettement redescendue au cours des jours derniers et se rapproche actuellement de son niveau initial.

Pour l’instant, seulement 1% du capital de la marque a été ouvert et Pham Nhat Vuong dispose toujours des 99% restants, ce qui laisse imaginer d’éventuelles manœuvres pour pousser artificiellement la valeur de son entreprise. Un tel niveau de variation de la valeur d’une marque automobile en bourse est totalement unique et on sera curieux de voir comment elle va évoluer au cours des semaines et mois à venir.

Surtout, tout le monde se demande ce que vaut vraiment Vinfast. Après les VF8 et VF9, le constructeur doit lancer d’autres modèles électriques dont les qualités pourraient être supérieures à celles de ses premiers véhicules. En France, le VF8 est déjà disponible à la commande au prix de 50 999€. Malgré une taille de batterie très généreuse à ce prix (87,7 kWh) et une puissance de 353 chevaux, il semble relativement mal positionné face à la concurrence avec un prix qui le disqualifie du bonus écologique (mais qui reste dans le coup face aux versions haut de gamme de ses rivaux). On a hâte d’en prendre le volant et de suivre la suite du feuilleton Vinfast…