Le nouveau constructeur automobile Vinfast met le feu à la bourse

La semaine dernière, on reparlait du constructeur automobile Vinfast qui monopolisait l’attention médiatique avec sa grande introduction à la bourse américaine. Chahuté aux Etats-Unis où les premiers essais presse du SUV VF8 ont été pour le moins animés, le constructeur automobile espère officiellement vendre 50 000 voitures dans le monde cette année 2023 avant une grosse montée en puissance à moyen terme. Les premières heures de Vinfast au Nasdaq ont surpris tout le monde avec une forte montée de l’action, passée de 22 dollars à plus de 45 dollars en quelques heures avant de fortement chuter les jours suivants. Le signe d’un lancement raté après un peu d’emballement ? Pas si vite : à l’heure où nous écrivons ces lignes (lundi 28 août à 06h00), le cours de l’action Vinfast est remonté à 68,77 dollars après la fermeture de la bourse le 25 août dernier soit une augmentation délirante de 310% en cinq jours et 52 points pris sur cette période.

La capitalisation boursière de Vinfast dépasse actuellement les 158 milliards de dollars, ce qui place le constructeur en troisième position des groupes automobiles les plus cotés en bourse derrière Tesla (757 milliards de dollars) et Toyota (222 milliards de dollars). Vinfast devance ainsi Porsche (98 milliards de dollars), BYD (88 milliards de dollars), Mercedes-Benz (77 milliards de dollars), BMW (69 milliards de dollars), Volkswagen (68 milliards de dollars), Stellantis (56,44 milliards de dollars) ou Ferrari qui ferme la porte du top 10 avec ses 56,42 milliards de dollars. Tous les autres groupes sont loin derrière.

Attention au retour de flamme ?

Comme le soulignent les spécialistes financiers dont nous sommes évidemment très loin de faire partie, l’action Vinfast subit une très forte volatilité depuis son introduction en bourse du 15 août dernier. Selon les journalistes de Bloomberg, c’est la très forte participation d’investisseurs individuels qui provoque ces variations impressionnantes du cours de l’action Vinfast dont 99% de l’entreprise sont possédés par le milliardaire Pham Nhat Vuong. Virtuellement, la richesse du fondateur de Vinfast (et de tout le groupe d’industrie Vingroup) explose elle aussi grâce à cette hausse spectaculaire de l’action. Il est désormais le troisième homme le plus riche d’Asie et bat Jeff Bezos (Amazon) ou Elon Musk au registre du taux de croissance de son capital personnel au cours des dernières séances de la bourse. Le 25 août dernier, Pham Nhat Vuong disposait selon Vietnam.vn d’un actif total de 26 milliards de dollars.

Dans l’histoire récente de la bourse, on n’a jamais vu un tel emballement financier pour un constructeur automobile. L’évolution récente de la capitalisation de Vinfast prouve-t-elle que les investisseurs tiers croient en ce projet, ou la marque profite-t-elle d’abord de manœuvres financières rusées de la part de ses propriétaires ? L’avenir proche nous le dira probablement : en suivant l’évolution du cours de l’action Vinfast, mais surtout en vérifiant si le plan produit et le succès de ses véhicules viennent confirmer cette spéculation sulfureuse sur les marchés de la bourse. Car si Tesla a réussi à éviter la faillite et à atteindre ce niveau élitiste de capitalisation boursière, c’est avant tout grâce aux qualités de ses voitures qui ont convaincu de très nombreux clients dans le monde.