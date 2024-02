Rivian fait partie de ces jeunes constructeurs automobiles électriques qui espèrent rencontrer le succès à la façon de Tesla. Mais pour l’instant, la jeune marque fondée en 2009 (qui ne vend des autos que depuis 2021) est un gouffre financier abyssal. A la fin de l’année dernière, elle avait déjà englouti plus de 17 milliards de dollars.

Le nouveau Rivian R2 (2024) va-t-il sauver la marque ?

Pour l’instant, Rivian commercialise les R1T et R1S, des variantes pick-up et SUV de plus de cinq mètres de long vendus aux Etats-Unis dont la production ne décolle pas. Mais le constructeur espère se rapprocher de la rentabilité avec le R2, une nouvelle famille de modèles plus abordables dont la vidéo ci-dessus dévoile les premiers éléments visuels. Pour l’instant, on ne voit que la signature lumineuse de la face avant qui reste proche de celle des R1T et R1S.

Présentation en mars

La présentation officielle de ce Rivian R2 aura lieu le 7 mars prochain. Il devrait coûter environ 45 000 dollars en prix de base, une somme nettement moins haute que les 70 000 dollars réclamés par les modèles de la famille R1. Le constructeur espère que, comme Tesla avec la Model 3, ce modèle moins cher lui permettra d’augmenter sensiblement ses niveaux de production et commencer enfin à réduire son déficit.